7-ELEVEN《玩具總動員5》來了！胡迪、巴斯光年百款周邊開搶

搶搭暑假消費與電影上映商機，統一超（2912）旗下7-ELEVEN宣布自6月24日起推出全新《玩具總動員5》全店精品集點活動，搭上電影睽違7年重返大銀幕熱潮，一口氣祭出逾百款限定周邊商品，鎖定親子客群與迪士尼IP收藏商機。

「You've Got a Friend in Me」！陪伴大小朋友從1995年至今的迪士尼皮克斯動畫長片《玩具總動員》最新的第5部全新作品睽違7年將重回大螢幕，玩具的風潮將再度席捲全台。7-ELEVEN也跟上這股動畫電影熱潮，自6月24日起推出全新開發的《玩具總動員》系列全店精品集點，這次更以經典角色們為設計核心、蒐集逾百款周邊商品，從3C、外出旅行、居家用品、收藏擺飾、餐廚用具等類別通通包含在內。

「Andy is coming！」從1995年問世至今仍風靡全球《玩具總動員》系列，繼2019年第4部作品後睽違7年再度推出全新續作，玩具們將迎接全新科技時代到來與3C產品帶來的威脅。7-ELEVEN跟上話題熱潮，此次開發多款系列周邊商品，將經典角色胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪、抱抱龍、彈簧狗、火腿豬、叉奇以及最新加入的反派「莉莉板」等通通變成相關圖素。

鎖定暑假出遊需求，7-ELEVEN此次推出全新結構「四合一滑步滑板車」、「復古造型旅行袋」等周邊商品，滑板車以三眼怪的吸睛造型，車身把手與座椅皆可依照孩童身高調節；復古造型旅行袋呼應翠絲、胡迪的牛仔以牛皮色系為主，手提式設計重新引領復古風潮；搭機最潮整套行頭必備「28吋前開式行李箱」、「壓縮收納包組」、「密碼鎖行李安全束帶+吊牌組」，「三摺盥洗包」除了超萌抱抱龍外還加入全新角色莉莉板。長途旅行或露營絕對要有超可愛三眼怪圖素的「迪士尼款多功能旅行快煮鍋」，是鍋是壺也是碗，瞄準實用派需求，

不少人在動畫電影裡最喜歡經典角色三眼怪，此次推薦蒐集包含「三眼怪款27吋自動摺傘」、「迷你鍵鍵燈」、「唱片機系列-披薩星球」、「三眼怪籤筒造型玫瑰金款」、「三眼怪款飛碟夾娃娃款」、「三眼怪金幣尋寶款收納盒」、「迪士尼款製冷手持充電電扇」、「轉身音樂鈴」、「木趣味吸鐵擺飾」、「吸鐵掛勾」等多款專屬商品，重現動畫裡披薩星球與火箭夾娃娃機造型的開發靈感，變身多款療癒周邊。

針對死忠粉絲們，也有不少居家小物與收藏擺飾、隨身配件讓粉絲挑選。包含共有5款造型的「可堆疊絨毛置物盒」、彈簧狗的「造型絨毛收納包」、時下最夯「復古隨聲吊飾」、「迷你按鍵燈」、「迷你復古相機」、「胡迪麻花造型杯400ml」、「巴斯款麻花造型杯400ml」、「MarTube 皮克斯藍牙喇叭探險系列」、「胡迪款唱片機」等，將時下潮流選品搭配上經典不敗的動畫角色，成為歷久彌新的特色商品。

除了全店集點豐富的商品之外，7-ELEVEN限定門市同步開賣「玩總晚安抱抱系列」盒玩，共有6款，單個售價289元，6公分高公仔隨時打開驚喜收藏帶回家。6月24起同步於限定門市引進日本人氣抽獎Happy 賞「PIXAR 2026」，集結可可夜總會、怪獸電力公司、玩具總動員等多部經典作品推出A到L賞的獎項讓玩家來隨機抽出驚喜，單抽售價330元、共有80抽，還有機會把得到最後賞《怪獸電力公司》海報角色模型。