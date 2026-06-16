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Prada x Axiom Space推LCVG太空服 還原電影《沙丘》科幻設定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SpaceX在上周6月12日於Nasdaq掛牌，加上創辦人馬斯克在致詞時發下豪語，讓商業登月、登上太空重新引起公眾討論。圖／翻攝自IG@prada
SpaceX在上周6月12日於Nasdaq掛牌，加上創辦人馬斯克在致詞時發下豪語，讓商業登月、登上太空重新引起公眾討論。圖／翻攝自IG@prada

太空探索科技公司SpaceX在上周6月12日於Nasdaq掛牌，完成史上規模最大的首次公開發行。創辦人馬斯克在致詞時發下豪語：「希望能帶任何想去月球的人、任何想去火星的人，或想前往太陽系任何角落！」而你可曾想過，如果準備上月球，你的衣櫃裡或許可以準備哪一副套裝？

關於這個答案，義大利精品指標性品牌Prada特別提前幫你準備好了！他們和美國商業太空新創Axiom Space公司合作，發表了一款液冷通風服（LCVG）便是雙方研發結晶，將高級時裝的頂尖剪裁與材料工藝融入登月太空衣的設計！

這套最新發表的「液冷通風服」（LCVG）是雙方研發結晶，其內層利用Prada的工程針織與創新概念，假使你嘗試想要在月球漫步，根據官方說法，這套LCVG太空服可以維持涼爽、通風與高舒適度長達八個小時，避免太空人免受嚴酷環境侵害。

仔細觀察官方照片中不難發現，這套衣服似乎藏入了大量管線在服裝裡，感覺也有點像科幻電影「沙丘」（Dune）裡的「蒸餾服」（stillsuits），有點合身、也有點前衛，將電影中太空探險化做人類真實的那一天？也許就在不遠處了。

Prada近日和美國商業太空新創Axiom Space公司合作，發表了一款液冷通風服（LCVG）。圖／翻攝自IG@prada
Prada近日和美國商業太空新創Axiom Space公司合作，發表了一款液冷通風服（LCVG）。圖／翻攝自IG@prada

衣服除了合身剪裁，也在服裝下藏入大量管線，相似於科幻電影「沙丘」（Dune）裡的「蒸餾服」。圖／翻攝自IG@prada
衣服除了合身剪裁，也在服裝下藏入大量管線，相似於科幻電影「沙丘」（Dune）裡的「蒸餾服」。圖／翻攝自IG@prada

月球 太陽系 義大利

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