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好市多會員福利又升級！不送折扣送阿里山頂級度假體驗

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多攜手阿里山英迪格酒店自6月15日起推《鑽遊阿里山》黑鑽會員限定住宿方案，並同步推出住宿券抽獎活動，強化黑鑽會員專屬價值。英迪格酒店/提供
好市多攜手阿里山英迪格酒店自6月15日起推《鑽遊阿里山》黑鑽會員限定住宿方案，並同步推出住宿券抽獎活動，強化黑鑽會員專屬價值。英迪格酒店/提供

好市多持續深化黑鑽會員專屬服務，自6月15日起推出《鑽遊阿里山》黑鑽會員限定住宿專案，攜手阿里山英迪格酒店，提供結合山林生態與文化體驗的高端旅遊選擇，並同步推出住宿券抽獎活動，強化黑鑽會員專屬價值。

本次專案中，黑鑽會員可享「無憂住含早晚餐方案」不限平假日85折優惠，館內餐飲再享8折，入住期間另贈頂樓高空酒吧迎賓飲品。英迪格酒店也入選2025《米其林指南》Newly Selected飯店推薦，使此次合作更具話題性。

好市多黑鑽會員除了原有2%消費回饋，近年持續擴大旅遊、住宿、保險與生活優惠等專屬服務，讓會員在日常消費之外，也能享有更完整的生活體驗。此次與阿里山英迪格酒店合作，即鎖定暑假避暑、深度旅遊與高端度假市場，提供會員不同於一般購物的延伸價值。

配合活動上線，好市多同步推出黑鑽會員限定抽獎活動。自2026年6月15日至7月12日期間，持有Costco富邦聯名卡的黑鑽會員，只要於活動期間內使用聯名卡在好市多實體賣場消費達2次以上（同日消費僅計一次），並完成活動表單登錄，即具抽獎資格。

此次共將抽出5名幸運會員，每名可獲得「阿里山英迪格酒店一泊二食精品房大床山景住宿券」一張，內容包含「無憂住含早晚餐方案」及嘉義高鐵站接駁服務，讓會員能以更輕鬆方式深入阿里山山林旅遊。阿里山英迪格酒店也指出，館內近年積極結合在地自然生態與鄒族文化，住宿期間可參與歌舞表演、山林步道導覽、獵人體驗及手作DIY等特色活動，打造不同於傳統飯店的深度旅宿體驗。

好市多 阿里山 英迪格酒店

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