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台糖80周年慶！與金牌釀酒師、米其林大廚合作推「一步燒・嫩雪花肉」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台糖15日發表以虎尾糖廠產製的黑糖精釀「《淬》黑砂糖燒酎」。董事長吳明昌（左）說，台糖以蔗糖外銷起家，經由釀酒創造獨特台灣味及黑糖價值。陳千浩（右）是這款冠軍烈酒的釀酒師。記者江睿智／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台糖15日發表以虎尾糖廠產製的黑糖精釀「《淬》黑砂糖燒酎」。董事長吳明昌（左）說，台糖以蔗糖外銷起家，經由釀酒創造獨特台灣味及黑糖價值。陳千浩（右）是這款冠軍烈酒的釀酒師。記者江睿智／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年是台糖公司成立80周年。台糖15日宣布，以在地食材推出國際精品級的產品，推限量2,000組的紀念商品《一步燒・嫩雪花肉》職人禮盒。該禮盒完美結合以台糖黑糖釀造且榮獲2025年世界烈酒競賽（Spirits Selection by CMB）金牌的「《淬》黑砂糖燒酎」，以及由米其林大廚調味監製的台糖頂級雪花肉（松阪豬），將台灣農業與地酒文化新創融合，提升台糖品牌再創新猷。

台糖表示，禮盒內的靈魂主角「《淬》黑砂糖燒酎」係高雄餐飲大學陳千浩老師以虎尾糖廠產製的黑糖精釀，並於2025年世界烈酒競賽中，從全球70個國家、2,598款烈酒中脫穎而出，勇奪金牌殊榮，成功將傳統黑糖轉化為「黑金產業」。

台糖為進一步延伸品牌價值，特邀米其林名廚簡天才師傅將台糖雪花肉透過低溫烹調技術鎖住肉汁鮮甜，搭配特製肯瓊辛香料與特別蒸餾的一步燒原酒，消費者不僅能親自體驗炙燒雪花肉獨有的儀式感，更能感受酒香、肉香與在地風土交織的星級美味。

台糖董事長吳明昌表示，台糖在民國50、60年代大量外銷蔗糖，那時出口八成都是蔗糖，養活台灣經濟。而今台糖黑糖一包才賣幾十元，但是從黑糖可以釀出高價值的酒，透過產學合作，創造黑糖的價值，「愈在地愈國際」。

台糖強調，《一步燒・嫩雪花肉》職人禮盒不僅匯聚台糖在製糖、釀酒與畜牧領域的精華成果，更承載台糖80年深耕土地、持續創新的品牌精神。台糖正以實際行動詮釋「在地價值」，將臺灣本土農業創新結合，也給國人一種生活享受，沈浸在臺灣獨有的風味，因為限量歡迎消費者手刀選購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台糖80周年慶，推限量2,000組的紀念商品《一步燒・嫩雪花肉》職人禮盒。台糖／提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台糖80周年慶，推限量2,000組的紀念商品《一步燒・嫩雪花肉》職人禮盒。台糖／提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

米其林 台糖

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