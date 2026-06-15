「百想影后」文佳煐如女神降臨！ 現身DAMIANI義大利科莫湖畔珠寶發表

創立已逾102年的義大利百年頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），年度全新Arte Maestra藝術大師高級珠寶系列，日前於義大利科莫湖畔普利尼安娜莊園舉辦全球發表晚宴，包括韓流女神文佳煐等眾多國際藝人、名模與各界名流都出席晚宴，共賞藝術名作蛻變而成的珠寶珍品。

始建於16世紀的普利尼安娜莊園充滿人文風采，與珠寶藝術完美相融。該系列的珠寶設計，靈感來自自八幅跨時代經典名畫，從古典藝術大師卡拉瓦喬、波提切利、到日本的葛飾北齋、20世紀的印象派莫內、梵谷等大師作品，將畫作中的神韻、光影、意境與力量，透過品牌精湛的人手工藝重塑，讓古典藝術化為可配戴、可傳承的高級珠寶。

這場盛會星光熠熠，韓國演員文佳煐領銜出席，義大利傳奇超模瑪麗亞卡拉波斯克諾（Mariacarla Boscono）、女星池田依來沙、網球名將潔絲敏寶莉妮（Jasmine Paolini）等國際名人齊聚一堂。義大利創作歌手阿基雷勞羅（Achille Lauro）登台獻唱，並配戴系列珠寶亮相，為晚宴掀起高潮。

DAMIANI於科莫湖畔普利尼安娜莊園舉辦全新Arte Maestra藝術大師高級珠寶系列發表晚宴。圖／DAMIANI提供

義大利名模、時尚網紅暨服裝設計師琪亞拉法拉格尼出席DAMIANI全新Arte Maestra藝術大師高級珠寶系列發表晚宴。圖／DAMIANI提供

日本女星池田依來沙（Elaiza Ikeda）出席DAMIANI全新Arte Maestra藝術大師高級珠寶系列發表晚宴。圖／DAMIANI提供