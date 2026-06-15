香雞城、21世紀對手來了！超秦跨足烤雞店 今年展店5家

訓練家們準備好！「必勝客」自6月16日起，首度攜手「寶可夢」推出聯名活動。購買指定產品，就有機會獲得聯名款「寶可夢卡牌特典卡」、「皮卡丘／噴火龍兩用收納購物袋」及療癒系「百變怪抱枕」！此外，還有寶可夢主題門市，以及期間限定「寶可夢主題比薩盒」，讓玩家們一起踏上收服美味與驚喜的寶可夢之路

2026-06-15 12:59