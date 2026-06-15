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香雞城、21世紀對手來了！超秦跨足烤雞店 今年展店5家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
北台灣最大家禽電宰場超秦企業跨足餐飲市場，旗下全新品牌「超秦烤雞」桃園中正店15日正式開幕。超秦／提供
北台灣最大家禽電宰場超秦企業跨足餐飲市場，旗下全新品牌「超秦烤雞」桃園中正店15日正式開幕。超秦／提供

看好現烤雞肉市場商機，北台灣最大家禽電宰場超秦（8345）企業跨足餐飲市場，旗下全新品牌「超秦烤雞」桃園中正店15日正式開幕，這也是公司首間街邊烤雞門市，並規劃今年再展店5家，擴大布局現做熟食市場。

超秦表示，「超秦烤雞」桃園中正店選址桃園火車站前商圈，看準當地穩定人流與成熟外食需求，品牌以雞肉本業為核心，採工廠直營模式切入市場，主打外帶型街邊門市，希望透過現烤產品與套餐組合，吸引年輕族群與家庭客層。

在產品規劃上，超秦烤雞全系列採用100%國產雞肉，經獨家配方醃製後每日現烤，主打雞腿、雞翅等人氣品項。公司指出，烤雞腿選用大尺寸雞腿部位，強調肉質厚實與多汁口感，雞翅則主打鹹香風味，搭配現烤方式提升整體產品差異化。

除烤雞產品外，此次菜單也推出特色商品「黃金炸飯捲」，以雞皮包裹油飯後酥炸，作為品牌特色產品之一；另四款套餐皆搭配波浪地瓜條，使用台灣在地地瓜製作，進一步滿足個人用餐與家庭分享需求。

超秦指出，公司今年初已先於桃園總部設立「超秦烤雞」永安概念店，累積不少在地消費者回饋，也成為後續展店的重要測試據點。此次桃園中正店正式開幕，代表品牌正式進入街邊餐飲市場。

超秦企業總經理陳建利表示，公司長期深耕雞肉供應鏈，希望進一步將上游專業延伸至終端消費市場，今年規劃拓展5家門市，未來將逐步擴大品牌規模，持續強化在熟食餐飲市場布局。

配合新店開幕，超秦烤雞即日起推出限時優惠活動，6月12日至6月14日期間，消費者購買套餐加10元即可獲贈烤雞翅一對，每日限量100份，希望藉由新品牌上市擴大市場曝光，搶攻暑假前消費商機。

餐飲

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