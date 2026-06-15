必勝客×寶可夢「40cm百變怪抱枕、4款卡牌」必收！比薩盒也是寶可夢

訓練家們準備好！「必勝客」自6月16日起，首度攜手「寶可夢」推出聯名活動。購買指定產品，就有機會獲得聯名款「寶可夢卡牌特典卡」、「皮卡丘／噴火龍兩用收納購物袋」及療癒系「百變怪抱枕」！此外，還有寶可夢主題門市，以及期間限定「寶可夢主題比薩盒」，讓玩家們一起踏上收服美味與驚喜的寶可夢之路

6月16日起，凡購買千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、韓風醬烤雪花牛、韓式泡菜豬五花等9款指定口味大比薩，就能獲得「寶可夢卡牌特典卡包」1份；購買外帶大比薩送大比薩（第一個比薩限火山起司芝心餅皮），或含有大比薩與指定拼盤的「Hot拼盤經典餐」、「Hot拼盤樂享餐」，一次可獲得卡包2份，卡牌共有「皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷」4款設計，隨機贈送，等著訓練家開箱蒐集。

除此之外，活動期間購買「一公尺派對盒」並加價399元，即可獲得40公分超大尺寸的萌趣「百變怪抱枕」。購買「經典系列」個人比薩套餐，或「私廚系列」個人套餐：任選比薩、燉飯、義大利麵或手工義式薄比薩，加價299元，即可隨機獲得一份「寶可夢兩用收納購物袋」，分別有「皮卡丘活力造型款」和「噴火龍霸氣造型款」。

針對聯名，必勝客全系列商品也換上寶可夢主題。比薩盒上不僅印有皮卡丘及第一代的妙蛙種子、小火龍、傑尼龜，還有妙蛙花、噴火龍及水箭龜。「一公尺派對盒」則加入第九代的新葉喵、呆火鱷、潤水鴨。民眾只要動手改造，還可將比薩盒變成拍照打卡框，更添互動樂趣。

活動期間，「必勝客光復餐廳店」將變身為寶可夢主題打卡點，不僅有等身比例的超萌卡比獸、胖丁在門口迎賓，現場更掛上妙蛙花、噴火龍、水箭龜大型掛旗。全台北中南還有15間門市換上各式寶可夢主題窗貼，邀請訓練家們親臨現場，展開沉浸式收服之旅。6月23日起，凡參與官方社群任務，還有機會獲得「百變怪抱枕」。（活動門市：龍江外送店、中和連城外送店、圓環外送店、新店民權店、師大店、台中豐原店、台中美村店、台中精武店、台中西屯店、台中東海店、高雄五甲店、高雄楠梓店、高雄十全店、高雄小港店、永康中華店）

購買「一公尺派對盒」加價399元，即可獲得40公分「百變怪抱枕」。圖／必勝客提供

「寶可夢兩用收納購物袋」分別有「皮卡丘活力造型款」和「噴火龍霸氣造型款」。圖／必勝客提供