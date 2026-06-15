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《Pokémon GO》十周年慶祝活動攜手北捷熱鬧開跑 超夢悠遊卡限量開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Pokémon GO Fest 2026：全球」與臺北捷運公司展開多站點系列慶祝活動。圖／Niantic提供
「Pokémon GO Fest 2026：全球」與臺北捷運公司展開多站點系列慶祝活動。圖／Niantic提供

迎接《Pokémon GO》上市十周年與「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，《Pokémon GO》宣布攜手臺北捷運推出一系列限定合作內容，從主題打卡裝置、遊戲內限定明信片，到首款超夢造型悠遊卡與現場互動活動，將讓臺北捷運沿線化身今夏最受矚目的寶可夢朝聖景點。

即日起至7月28日，中山站「中山藝文廊」率先換上《Pokémon GO》主題佈置，營造濃厚GO Fest氛圍；7月1日至7月12日，捷運中山站「心中山」線形公園也將設置期間限定拍照打卡區，以超夢為主題打造特色裝置，並結合多款寶可夢造景與夜間燈光效果，邀請訓練家前來朝聖留念。

除了實體布置外，即日起至7月12日期間，玩家造訪臺北捷運全線指定車站（不含環狀線及貓空纜車），旋轉站內寶可補給站或道館轉盤，即有機會獲得共5款限定活動主題明信片，為GO Fest收藏增添紀念價值。

在正式活動登場前，官方也將於6月28日上午10時至下午6時在捷運小巨蛋站2號出口舉辦暖身活動。玩家出示《Pokémon GO》遊戲畫面即可獲得GO Fest主題手拿扇，完成追蹤《Pokémon GO》台灣官方社群平台者，還可額外獲得限定明信片，現場並安排社群大使與玩家共同挑戰超級團體戰。

重頭戲「Pokémon GO Fest 2026：全球」現場活動將於7月11日至12日上午10時至晚間7時在心中山線形公園登場。現場除設有大型超夢打卡裝置外，還將免費發送皮卡丘與伊布造型紙帽，玩家完成指定任務後可獲得GO Fest手拿扇、限定明信片與紀念貼紙等專屬好禮。此外，《Pokémon Pokopia》體驗區及《寶可夢集換式卡牌遊戲》新手教學活動也將同步登場，讓大小玩家都能親身感受寶可夢魅力。

配合本次合作，臺北捷運也推出首款「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡－超夢！」，將於7月11日中午12時30分起限量販售，每組售價250元，可於臺北捷運商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店及官方線上商城購買。

此外，臺北捷運同步祭出會員限定活動，包括即日起至6月24日透過「台北捷運Go」App觀看指定影片可獲得捷運點數，以及使用捷運點數參加抽獎活動，有機會獲得GO Pass豪華版序號、超夢造型悠遊卡及多項限定周邊，總獎項數量超過5,000份。

即日起至7月12日期間，玩家造訪臺北捷運全線指定車站，旋轉站內寶可補給站或道館轉盤，即有機會獲得共5款限定活動主題明信片。圖／Niantic提供
即日起至7月12日期間，玩家造訪臺北捷運全線指定車站，旋轉站內寶可補給站或道館轉盤，即有機會獲得共5款限定活動主題明信片。圖／Niantic提供

7月11～12日「Pokémon GO Fest 2026：全球」歡慶現場活動就在捷運中山站「心中山」。圖／Niantic提供
7月11～12日「Pokémon GO Fest 2026：全球」歡慶現場活動就在捷運中山站「心中山」。圖／Niantic提供

寶可夢超夢造型悠遊卡將於7月11日中午12時30分起限量販售，每組售價250元。圖／Niantic提供
寶可夢超夢造型悠遊卡將於7月11日中午12時30分起限量販售，每組售價250元。圖／Niantic提供

悠遊卡 北捷 寶可夢

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