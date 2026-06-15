新竹大遠百迎端午 捐粽送暖愛不斷

新竹大遠百「邁向60 感恩有您」檔期第二波即日起至6月28日登場，迎接警察節、端午連假及暑假前消費熱潮，除持續推出銀行刷卡與會員回饋優惠外，更於端午前夕攜手民眾捐贈750顆愛心粽，持續送愛不間斷。

回饋升級 全館、數位3C與大家電同步加碼

接續首波熱潮，新竹大遠百第二波再推出多重優惠活動。6月15日至6月28日期間，於百貨服飾當日單筆消費滿3,000元送200元券，買越多送越多，回饋無上限。持8大銀行信用卡於百貨服飾當日單筆分6期刷滿6,000元送200元十足券；持7大銀行信用卡於APPLE指定專櫃當日單筆分期滿10,000元送500元十足券；另於保健器材、大家電等指定商品亦祭出滿額回饋，全面搶攻端午連假與夏日換季採購商機。此外，遠百APP會員活動同步延續，推出週末來店送寶礦力水得、HAPPY GO點數兌換及消費抽餐券等活動。

向警察致敬 新竹遠百感謝第一線守護者

迎接6月15日警察節，特別推出「感謝有你 專屬購物節」活動，向長期守護社會秩序與公共安全的警察人員表達敬意。活動期間，警察人員憑「警察服務證」可享全館當日消費滿5,000元加送HAPPY GO點數200點，並享指定專櫃優惠折扣與專屬禮遇。

端午佳節 新竹大遠百募集750顆愛心粽傳遞關懷

新竹大遠百長期致力推動公益行動，今年已連續第七年與新竹市政府社會處攜手合作「年節愛心捐贈」計畫。在今年端午節前夕，新竹大遠百成功募集到850顆愛心粽，將全數致贈新竹市內所需家庭，以傳遞節慶溫馨關懷。期盼這份滿載祝福的心意，能為受贈家庭帶來節日的喜悅與支持。

新竹大遠百茘夏派對

新竹大遠百與新竹市農會於6月20日共同舉辦荔夏派對，販售新竹特有品種荔枝及熱銷農特產品，此次以童玩生活節為主題要與大家回憶兒時遊戲，現場另有快手剝荔枝、荔枝皂DIY等活動要與民眾共同歡慶端午。

舊衣回收 打造綠色生活體驗

永續行動持續不間斷6月27日與新竹市環保局、新竹市脊髓損傷協會共同舉辦捐衣做愛心，結合在地社區建立回收管道，並攜手推動公益回收行動，讓更多市民能就近參與資源循環與環保實踐。

新竹大遠百端午前夕捐贈750顆愛心粽。業者／提供