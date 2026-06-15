快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹大遠百迎端午 捐粽送暖愛不斷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百持續7年舉辦年節捐贈計畫。業者／提供
新竹大遠百持續7年舉辦年節捐贈計畫。業者／提供

新竹遠百「邁向60 感恩有您」檔期第二波即日起至6月28日登場，迎接警察節、端午連假及暑假前消費熱潮，除持續推出銀行刷卡與會員回饋優惠外，更於端午前夕攜手民眾捐贈750顆愛心粽，持續送愛不間斷。

回饋升級 全館、數位3C與大家電同步加碼

接續首波熱潮，新竹大遠百第二波再推出多重優惠活動。6月15日至6月28日期間，於百貨服飾當日單筆消費滿3,000元送200元券，買越多送越多，回饋無上限。持8大銀行信用卡於百貨服飾當日單筆分6期刷滿6,000元送200元十足券；持7大銀行信用卡於APPLE指定專櫃當日單筆分期滿10,000元送500元十足券；另於保健器材、大家電等指定商品亦祭出滿額回饋，全面搶攻端午連假與夏日換季採購商機。此外，遠百APP會員活動同步延續，推出週末來店送寶礦力水得、HAPPY GO點數兌換及消費抽餐券等活動。

向警察致敬 新竹遠百感謝第一線守護者

迎接6月15日警察節，特別推出「感謝有你 專屬購物節」活動，向長期守護社會秩序與公共安全的警察人員表達敬意。活動期間，警察人員憑「警察服務證」可享全館當日消費滿5,000元加送HAPPY GO點數200點，並享指定專櫃優惠折扣與專屬禮遇。

端午佳節 新竹大遠百募集750顆愛心粽傳遞關懷

新竹大遠百長期致力推動公益行動，今年已連續第七年與新竹市政府社會處攜手合作「年節愛心捐贈」計畫。在今年端午節前夕，新竹大遠百成功募集到850顆愛心粽，將全數致贈新竹市內所需家庭，以傳遞節慶溫馨關懷。期盼這份滿載祝福的心意，能為受贈家庭帶來節日的喜悅與支持。

新竹大遠百茘夏派對

新竹大遠百與新竹市農會於6月20日共同舉辦荔夏派對，販售新竹特有品種荔枝及熱銷農特產品，此次以童玩生活節為主題要與大家回憶兒時遊戲，現場另有快手剝荔枝、荔枝皂DIY等活動要與民眾共同歡慶端午。

舊衣回收 打造綠色生活體驗

永續行動持續不間斷6月27日與新竹市環保局、新竹市脊髓損傷協會共同舉辦捐衣做愛心，結合在地社區建立回收管道，並攜手推動公益回收行動，讓更多市民能就近參與資源循環與環保實踐。

新竹大遠百端午前夕捐贈750顆愛心粽。業者／提供
新竹大遠百端午前夕捐贈750顆愛心粽。業者／提供

新竹大遠百與新竹市農會合作舉辦620荔夏派對。業者／提供
新竹大遠百與新竹市農會合作舉辦620荔夏派對。業者／提供

遠百 新竹 信用卡

延伸閱讀

限時5天！7-ELEVEN「Fun粽一夏」uniopen會員指定消費滿額立折

HOT 大聯盟 串聯全台30家加盟會員端午送暖

2026遠百端午佳節 星級名粽 、米其林美饌 、 質感甜點　傳遞最有品味的節慶心意

童年記憶要消失了！百年老店新竹丸竹化粧品熄燈倒數，最強艾草香皂走入歷史

相關新聞

《Pokémon GO》十周年慶祝活動攜手北捷熱鬧開跑 超夢悠遊卡限量開賣

迎接《Pokémon GO》上市十周年與「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，《Pokémon GO》宣布攜手臺北捷運推出一系列限定合作內容，從主題打卡裝置、遊戲內限定明信片，到首款超夢造型悠遊卡與現場互動活動，將讓臺北捷運沿線化身今夏最受矚目的寶可夢朝聖景點。

Apple WWDC26全面迎戰AI世代 Siri AI進化成最強智慧助理

Apple在WWDC26全球開發者大會正式揭曉新一代Apple Intelligence，宣告全面進駐iPhone、iPad與Mac等全平台裝置的日常操作中。從Siri AI大幅進化、跨App智慧操作，到照片編輯、自動化捷徑與兒童安全功能全面升級，這場年度盛會不只是作業系統更新，更展現Apple如何將AI真正融入日常生活。

簡單的美一點都不簡單！日劇女神北川景子珍珠月演繹MIKIMOTO新形象

珍珠是六月的誕生石，迎接六月「珍珠月」，以珍珠聞名的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO推出全球形象企劃「1893 MIKIMOTO – Time on a string」續章，推出全新全球廣告企劃「1893 MIKIMOTO -Time on a string-」，以絕佳氣質彰顯珍珠跨越歲月的永恆魅力，為這場以時光與珍珠為主題的形象大片增添溫柔光彩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。