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簡單的美一點都不簡單！日劇女神北川景子珍珠月演繹MIKIMOTO新形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO攜手日本著名演員北川景子演繹全球形象「1893 MIKIMOTO – Time on a string」全新續章。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO攜手日本著名演員北川景子演繹全球形象「1893 MIKIMOTO – Time on a string」全新續章。圖／MIKIMOTO提供

珍珠是六月的誕生石，迎接六月「珍珠月」，以珍珠聞名的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO推出全球形象企劃「1893 MIKIMOTO – Time on a string」續章，推出全新全球廣告企劃「1893 MIKIMOTO -Time on a string-」，以絕佳氣質彰顯珍珠跨越歲月的永恆魅力，為這場以時光與珍珠為主題的形象大片增添溫柔光彩。

形象照中，北川景子身著簡練服飾，頸間配戴著雋永優雅的珍珠串鍊，溫潤珠光襯托她凜然又細膩的風采，而她沉穩令人安心的笑容，將珍珠的柔美與現代女性的剛毅完美融合，詮釋出跨越世代的奢華美學。她坦言珍珠是人生的一部分，配戴珍珠能帶來安定與自信，化作支撐自己前行的柔韌力量，完美詮釋珍珠承載情感、見證人生的內涵。

作為百年珍珠名品，MIKIMOTO自1893年培育出全球第一顆養殖珍珠，憑藉精湛工藝享譽國際。包括北川景子所配戴的珍珠串鍊，許多不同款式的作品皆嚴選色澤圓潤、光澤皮光細緻的頂級日本Akoya珍珠，經由工匠大師精準的排列與手工穿線而成。每一顆珍珠不僅象徵著時間的沉澱，永恆的美感，更能輕鬆駕馭日常或盛裝場合，展現不隨波逐流的獨特風采。

走過青澀、步入成熟的北川景子，兼顧家庭與演藝工作，在螢光幕前與生活中皆保有從容姿態。她柔美卻堅毅的個人特質，正如同MIKIMOTO珍珠一般，經歷了時光的雕琢與淬鍊，散發出內斂且無法忽視的溫潤光芒，完美體現了現代女性知性、獨立且高雅的自信姿態。

Jeux de Rubans珍珠項鍊，18K白金、鑽石、日本Akoya珍珠（尺寸約7.00毫米-8.50毫米），約45萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
Jeux de Rubans珍珠項鍊，18K白金、鑽石、日本Akoya珍珠（尺寸約7.00毫米-8.50毫米），約45萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO珍珠項鍊，18K白金、日本Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠項鍊，18K白金、日本Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

Jeux de Rubans雙層珍珠項鍊，18K白金、鑽石、日本Akoya珍珠（尺寸約7.00毫米-8.50毫米），約53萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
Jeux de Rubans雙層珍珠項鍊，18K白金、鑽石、日本Akoya珍珠（尺寸約7.00毫米-8.50毫米），約53萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供

Bow Charm珍珠項鍊，18K白金、鑽石、日本Akoya珍珠（尺寸約7.00毫米-7.50毫米），約35萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
Bow Charm珍珠項鍊，18K白金、鑽石、日本Akoya珍珠（尺寸約7.00毫米-7.50毫米），約35萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供

Lumière珍珠項鍊，銀製、日本Akoya珍珠（尺寸約7.00毫米-8.50毫米），約19萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
Lumière珍珠項鍊，銀製、日本Akoya珍珠（尺寸約7.00毫米-8.50毫米），約19萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供

北川景子 日本 珍珠 珠寶

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