有行旅／走進南法日常 在普羅旺斯當VIP

三班護病比正式入法，對台灣醫療體系不只是制度修正，更是攸關醫療安全、勞動正義與國家健康韌性的重大改革。所代表的不只是護理政策進步，而是我們終於願意檢視：醫療體系應建立在什麼樣的價值之上，醫療品質也不能依靠人力透支勉強維持。

2026-06-15 00:00