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有行旅／走進南法日常 在普羅旺斯當VIP

聯合報／ 本報訊

跟著有行旅腳步，在精品品牌御用的旅行講師Leah品味領航之下，住進普羅旺斯最具代表性的「呂貝宏大區 Luberon」、茹卡（Joucas）山城的羅萊夏朵莊園，連泊七晚。

以呂貝宏為中心，走訪千泉之城艾克斯、探訪紐時評選二○二五全球必訪「塞尚畫室」、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德、感受骨董市集的索格島；在卡瑪格濕地走訪愛馬仕也來取經的傳奇莊園「馬納德．羅蘭」，在盧馬杭與梅納布山城感受美食松露與南法日常。

有行旅「賴在普羅旺斯不想走」十天七夜旅程，九月六日至九月十五日。報名請洽：02-8643-3517、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/6K5KZr

有行旅旅行社，交觀甲字第 7785號。

愛馬仕

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