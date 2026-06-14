奢華的重新定義 高端旅遊新顯學 完成一場Wellness身心重塑之旅

過去頂級旅宿所標榜的奢華，不外乎是各種頂規設計對決與訴求無微不至的款待。然而隨著全球高端消費族群對健康的定義升級為「身心的全面優化」，頂級飯店也掀起一場Wellness的優雅競爭。

現在，眼光獨到的高端旅人不再滿足於華美的精品與精緻餐食，他們轉而追求身體機能的平衡與心靈的洗滌。從越南的梯田高原、不丹的靈性山谷，到都會區的私人會所，頂級飯店品牌正為全球高端生活風格擘劃全新標竿。

趨勢一：專業運動員傳授的鍛鍊方式

「健康並非一個計劃，而是一種生活方式」，這項核心理念精準道出了當前層峰客群對力量與恢復的全新定義。這一波體驗的核心在於「紀律與成效」，甚至邀請頂尖專業運動員跨界指導，徹底突破過往隨興放鬆的旅遊方式。

三十多年來以康養理念聞名的安縵（Aman），今年將這份傳承推向新高度，深化與全球康養大使、網球名將瑪麗亞·莎拉波娃（Maria Sharapova）的合作。在希臘安縵卓熠（Amanzoe），賓客可參與由莎拉波娃親自策劃的「心理韌性建立」課程，全面提升身心耐力。

在特克斯與凱科斯群島的安縵涯瀾（Amanyara）， 則由自由潛水世界冠軍Alexey Molchanov引領「深潛呼吸探索」靜修，將呼吸控制轉化為提升身體機能與內在韌性的工具。此外，安縵涯瀾更全新升級板式網球設施，舉辦「板式網球傳奇靜修」，讓賓客由頂尖職業運動員親自指導，精進運動表現。

這種強調體能與運動表現的理念，在越南木江界悅柳酒店（Garrya Mù Cang Chải）與METT新加坡慕庭福邸花園酒店同樣得到迴響。木江界悅柳酒店在奢華的山區環境中，融合運動科學、整合營養學和睡眠優化，這種體驗的轉變，也代表著「康養」體驗轉向更具紀律、著重成效的身心修復。METT新加坡則提供頂級的Technogym房內專業健身器材，讓賓客在高強度體能輸出後，自然轉向深層修復。

趨勢二：科技防衰的長壽之路

當前的頂級Wellness體驗，建立在嚴謹的數據與科技檢測之上。安縵今年全面深化與全球大使暨康養顧問，同時也是網球名將諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）的合作，推出「長壽之路」計畫，分享頂尖運動員的身體管理哲學。

泰國安縵璞瑞（Amanpuri）也與健康機構合作，由專業醫療人員透過血液檢測與專屬諮詢，以醫學調理方式，協助身體啟動自然修復機制。

都會型的安縵紐約（Aman New York）則配備「私人冷熱療法套房」，結合冰浴、紅外線桑拿與色光療法，引領身體回歸平衡。泰國曼谷奈樂安縵（Aman Nai Lert Bangkok）打造三層樓的水療與養生中心，推出專屬「俄式桑拿水療會所」，提供高規格的冷熱水療與奢華私密調養。

這類科技防衰在印度tulåh與METT新加坡同樣被運用。tulåh融合了阿育吠陀、瑜伽、吠檀多、藏醫及中醫等古老東方智慧，並結合先進診斷技術與再生醫學。METT新加坡則推出「The Longevity Suite」，這處專為現代生活需求設計的康養空間，透過儀器支持身體恢復、平衡並重拾長期活力。

趨勢三：向內探尋的自我修復力

除了身體機能的優化， 頂級Wellness趨勢更向內探尋，觸及了腦波科學、聲頻震頻與極限體感等領域，幫助飽受快節奏生活折磨的現代智者，降載過度刺激的神經系統。

多明尼加共和國的安縵茵瀾（Amanera）推出了「冰浴修復靜修」，訴求深層放鬆，提升身體靈活度與心智韌性。日本安縵伊沐（Amanemu）則承襲數百年沐浴傳統，引進水指壓（Watsu）療法，讓身體輕盈漂浮於溫泉私人池中，搭配日本傳統漢方草本的溫和調理。

印尼莫憂島的安縵灣瀾（Amanwana）還有瀑布療癒體驗，在黛安娜瀑布下結合聲波震頻與流水的淨化之力，引領身心進入內在重組境界。這種對意識與能量的引導，在富國島麗晶酒店的「身體對話療癒」與「量子心智靜修」中被發揮，激活大腦自我放鬆能力。

趨勢四：古老智慧治癒現代孤獨

當Wellness走向極致，最終仍會回歸到人與人、人與古老地緣文化的深刻聯結。奢華旅宿也敏銳捕捉到，原始的古老智慧，本身就是一劑強大的療癒處方。

不丹擁有約四分之三被森林覆蓋的國土，是釋放生活壓力、重拾內心平靜的理想之地。安縵喀拉（Amankora）的小屋遍布不丹五座山谷，今年於帕羅全新揭幕「土耳其浴室」，打造全然私密的靜謐之境；更臨河建造「冰屋桑拿」，由專業療癒師以橡木或白樺枝條輕拍身體演繹古老儀式，結合冷熱交替浴讓身心歸於平靜。

在印尼，安縵齊和（Amanjiwo）聚焦爪哇在地傳統，由當地療癒師帶來融合伸展與經絡刺激的傳統深層組織按摩。在中國，法雲安縵（Amanfayun）汲取中醫養生智慧推出「四季養生系列」，並提供龍井綠茶與艾草浸煮的「木製藥浴」以及聲浴療程。印度的安縵百閣（Amanbagh）則以阿育吠陀智慧為底蘊，推出長達14晚的「深度阿育吠陀排毒沉浸式體驗」。

此外，悅榕集團亦推出專為小型團體打造的「悅伴同行旅修計劃」，結合峇里島「幸福三要素」哲學，重新連結自我、社群與大自然，治癒現代人的社群孤獨。

綜合以上各式康養方式與空間，現在頂級飯店不再只是旅途中的奢華驛站，或單純提供旅客被動的享樂，而是引導賓客轉向更具紀律、著重成效的修復，透過旅行中的身心調養，重塑其精神活力。

越南北部高原的木江界悅柳酒店，融合運動科學、整合營養學和睡眠優化，為賓客規劃康養體驗。圖／木江界悅柳酒店

黑山馬穆拉島悅榕莊的連結靜修營，邀請賓客放慢腳步、滋養當下。圖／悅榕集團提供

位於印度喀拉拉邦的tulåh，佔地30英畝的園區設計本身就是療癒旅程的一部分，遍植藥用植物並擁有重新野化的森林。圖／tulåh提供

安縵與網球名將諾瓦克·喬科維奇合作，推出「長壽之路」計畫，分享頂尖運動員的身體管理哲學。圖／安縵提供