拉拉山水蜜桃公主選拔6強出爐 泰雅文化品牌行銷守護者

桃園市復興區年度盛事水蜜桃公主選拔初賽昨晚落幕，由虎宇庭、王艾妮、宋慕妲、林宜蓁、陳香妤、田葳瑀原鄉優秀佳麗脫穎而出，晉級決賽殿。區長蘇佐壐強調，水蜜桃公主不僅是美麗的代名詞，更是拉拉山品牌的守護者，肩負著泰雅文化傳承與地方創生的神聖使命。

復興區公所表示，今年活動吸引原鄉青年踴躍角逐，專業評審團針對儀態、舞台自信、口語表達、臨場應變及在地文化認知等面向的嚴格評選，最終選出6位參加決賽。水蜜桃公主每2年選一次，藉此深度整合復興區的優質農特產、泰雅傳統文化與豐富觀光資源，並培育出兼具在地認同，與數位行銷能力的形象代言人。

晉級的6位選手風格多元，虎宇庭是淡江大學青年擅長舞蹈表演，有豐富舞台經驗，補教老師王艾妮有親和力，高義里青年宋慕妲擅長短影音創作，三民里女兒林宜蓁期許成為都市與原鄉「跨界橋梁」，羅浮里青年陳香妤充滿創意活力的，田葳瑀擅長以族語與部落故事進行音樂創作的。

復興區公所說明，水蜜桃公主選拔是水蜜桃推廣系列活動之一，系列活動28日還有水蜜桃推廣記者會，7月4日「水蜜桃之夜」，屆時6強佳麗將角逐水蜜桃公主的至高榮譽，也邀請全國民眾屆時到復興區，一同為佳麗們加油，並感受泰雅山林文化風采。

復興區農會常務監事林玉龍（左起）理事長為曾鴻姿也到場為參加水蜜桃公主選拔的選手加油。圖／復興區公所提供

復興區蘇佐壐區長（右）強調，水蜜桃公主不僅是品牌的代名詞，更肩負著泰雅文化傳承。圖／復興區公所提供