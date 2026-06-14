《後室》泛黃無盡迷宮精神施壓…超像台灣老舊商辦！結局留白為續集鋪路？

看完《後室》（THE BACKROOMS）後，那種在密閉空間中被無限放大的幽閉感，真的久久揮之不去。

電影成功將一種源自網路世代的集體孤獨與未知恐懼，具象化成大銀幕上令人窒息的龐大牢籠。

一個稀鬆平常的家具行地下室，扭轉為吞噬現實的無底深淵。

美術設計與燈光編排堪稱一絕，那帶有強烈霉味感的泛黃牆面、毫無生機的日光燈頻閃，配合大銀幕特有的畫面比例，成功營造出異樣空間的不安感。

後室／劇照

不過對台灣觀眾來說，那種壓迫感未必像國外觀眾感受得那麼強烈，畢竟台灣不少老舊辦公大樓、商辦或室內空間，本來就常見黃光與略顯陳舊的裝潢風格，電影裡的場景甚至會讓人產生某種似曾相識的熟悉感。

片中幾段模擬早期模擬訊號的粗糙手持鏡頭，那種未知轉角帶來的顫慄感，簡直是把觀眾直接扔進那座永無止境的異度迷宮裡。

電影中後半段試圖融入過多探討個人內心創傷與精神困境的文戲，反而稍微削弱了原本神祕、不可知的美感。

後室／劇照

結局的收尾也偏向意境式留白，這對於渴望看到傳統好萊塢怪物追逐或有明確世界觀解答的我來說，可能會感到些許落差。

《後室》以純粹的空間美術、低頻音效與孤絕氛圍來對觀眾進行精神施壓。

即便故事線相對單薄且似乎完全沒有答案（感覺看似為了續集？），但它不可否認是一部實驗性極強、風格強烈且令人耳目一新的異色之作，絕對值得熱愛心理驚悚與空間壓迫感的影迷進戲院體驗這場感官洗禮。

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