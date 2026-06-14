不用飛日本！京都人氣米菓「小倉山莊」、百年甜點「神戶風月堂」登台

來自京都長岡京市的人氣米菓名店「小倉山莊」，近日正式跨海來台，插旗新光三越台北信義新天地A8館，打造首間海外門市。2000年於京都創立的小倉山莊，特色之一就是以日本古典和歌「百人一首」為品牌精神，將日本四季風景、和歌文化與心意融入商品，藉由送禮表達對於收禮者特別的思念。

店內的人氣商品「小倉山春秋」系列，由和風鹽味、櫻花造型海老、黑胡麻、黑大豆、甘香醬油、磯香昆布、和風青海苔、脆感粗糖米菓8種美味組合；人氣亞軍「嵯峨乃燒」系列，以秘傳甜醬油調味的米菓餅面上，點綴著「嵯峨山莊色紙形」之色紙造型海苔。季軍則為「百人一首歌牌」系列。為慶祝開幕，6月16日前，單筆消費滿1,500元，贈送來自日本的限量「幸福信箋」。

日本皇室御用甜點品牌「神戶風月堂」攜手姊妹品牌「Lespoir」近日在新光三越信義新天地A8館開設全台首間專門店，除了正式進軍彌月市場，現場並規劃有客製化諮詢體驗空間，還由藝術家陳萱瑜設計2款台灣限定包裝。

台灣限定包裝的彌月禮盒，設計巧妙融合多種蘊含吉祥寓意的日本傳統元素，包括達摩、摺紙鶴，呈現濃厚的日式文化意境。喜餅禮盒系列的設計靈感取自日本傳統「水引結」所象徵的圓滿與祝福，並加入花卉等細節，為新人獻上祝福。除此之外，專門店也提供端午限定禮盒、Lespoir推出的「橙香夏威夷豆杏仁薄煎餅」等品項。

神戶風月堂專門店已於6月12日正式開幕，為慶祝新店開幕，首7日購買指定明星商品任三件，即可獲贈品牌人氣商品1件。另外還有「滿千送指定贈禮」、「指定商品買大送小」等不同優惠。