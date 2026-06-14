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東京看球賽兼觀光 業者：運動旅遊商品搜尋增6成

中央社／ 台北14日電

旅遊業者表示，根據觀察過去3年間，平台運動旅遊相關搜尋量成長65%，運動賽事相關商品年均成長約40%，顯示越來越多旅客以賽事時程作為旅遊計畫的出發點。

運動旅遊已經成為一種旅遊趨勢，今年世界棒球經典賽預賽在東京舉辦，就吸引不少台灣球迷飛往東京看球，將東京巨蛋化身台北大巨蛋主場。

旅遊業者KKday日前發布新聞稿表示，過去3年間，平台運動旅遊相關搜尋量成長65%，運動賽事相關商品年均成長約40%，海外運動賽事門票銷售更是成長3倍以上，數字背後顯示台灣與亞太旅客愈來愈以賽事時程作為旅遊計畫的出發點。

KKday指出，平台數據顯示，超過5成購票旅客會在賽事前後延伸安排2至5天城市行程，帶動住宿、餐飲與景點的連帶消費，且運動旅遊的客群正在從核心球迷向主流旅客擴散，追求沉浸式體驗的一般旅客占比持續提升，市場滲透率加速拓寬。

KKday全球市場總經理陳葦如指出，台灣旅客近年旅遊行為出現明顯轉變，越來越多消費者會以F1、MLB、NBA或日本職棒等賽事作為行程核心，延伸安排住宿與城市探索。

陳葦如說，年輕族群參與比例提升，且單人或小型團體觀賽旅遊增加，甚至已有部分旅客1年規劃多場海外賽事行程，顯示運動旅遊正逐步走向日常化與生活化。

Club Med日前也指出，觀察到近年結合運動、社交與生活體驗的「運動旅遊（Sport Tourism）」快速崛起，並被視為高度成長的全球旅遊趨勢之一，因此攜手 PICKLE DAY SOCIAL CLUB 匹克日俱樂部推出暑期限時合作活動。

礁溪老爺酒店今年也看準運動旅遊與親子體驗趨勢，推出「GOAL!老爺夏日運動場」、美墨料理及「閱讀與旅行2.0」系列活動。礁溪老爺指出，今年的首場閱讀與旅行計劃首場邀請文化評論人詹偉雄，以世足賽出發延伸探討競技精神與群體情感，後續則由侯季然與駱以軍、野島剛與曾文誠、馬世芳、劉克襄、工頭堅與葉美瑤、焦元溥等領域作家接力登場。

東京 運動 KKday

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