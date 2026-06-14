與永恆的對話：賽巴斯汀史坦繹卡地亞Santos計時碼表經典新章

好萊塢實力演員賽巴斯汀史坦，「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）憑藉扎實演技與獨特氣質擄獲全球影迷的心，戲路寬廣的他塑造過諸多經典銀幕角色。但在銀幕之外，他對時間的品味則展現出一種內斂而經典的優雅。

作為當代影壇最受矚目的男演員之一，賽巴斯汀史坦對於腕表的選擇有著極其明確的偏好：卡地亞Santos系列。「我配戴卡地亞腕表已有數年之久。」他說，「我一直對Santos系列腕表情有獨鍾。它的設計簡潔明瞭，既經典又現代。它毫不矯揉造作，渾然天成，散發著自信。而它百搭的特性，以及它能如此自然地從正式場合過渡到日常配戴，正是它經久不衰的魅力所在。時至今日，它依然像當年一樣經典，這著實令人驚嘆。對我而言，它就是永恆的經典，永不過時。」

●卡地亞腕表陪伴人生里程碑

賽巴斯汀史坦的演藝之路，始於充滿變動的童年生活與不斷適應與觀察的成長經歷。他出生於羅馬尼亞，童年便舉家遷往美國，史坦在極早的年紀就被磨練出體察人心、感知他人情緒與內心矛盾的能力。他在高中時期，一場戲劇表演點亮了他內心的火花，隨後在羅格斯大學（Rutgers University）的扎實訓練，更奠定了他對演技的追求：「那種不斷發現新事物的感覺，不僅是對角色的了解，也是對自身的探索。」

在賽巴斯汀史坦的人生裡，與卡地亞腕表的第一次邂逅，是難以忘懷的珍貴回憶。在某次踏上充滿喧囂的紅毯前，他在更衣室中感受到了一種奇妙的、靜謐且令人心安的氛圍，彷彿那一刻時間都慢了下來，讓他意識到自己即將開啟人生的新篇章，讓他至今記憶猶新。這種對時光的深刻體悟，也形塑了他的穿搭哲學：腕錶從不只是單純的配件，它是少數幾件能每天穿戴、並隨著歲月累積意義的物件。「它記錄時間，也反映你走過的經歷與階段。這種持續性帶來一種安定感。我小時候並沒有過多關注腕表，但隨著時間過去，你會開始以不同的方式欣賞它們。它們與某些時刻、里程碑和經歷緊密相連。」

好奇心充沛、為人內省冷靜，善於觀察且重視個人隱私，這是賽巴斯汀史坦對自己的定義。頻繁搬遷的成長經歷，造就他沉穩踏實的性格，而家庭更是他保持平和心態的重要支柱。這樣低調內斂、講究內涵與平衡的個人特質，恰好與全新Santos計時碼表的設計理念不謀而合。

●Santos de Cartier計時碼表

他特別欣賞這款腕表所具備的「克制感」：即便Santos系列本就擁有極高的辨識度，全新計時碼表在經典設計基礎上加以升級，沒有多餘的設計堆砌，在保留簡潔流暢線條的同時，賦予腕表更出色的精準度與實用性。形式與功能的完美平衡，不僅展現出卡地亞頂尖的製表工藝，也和他低調從容、講求實質的處事風格相互呼應。閒暇之餘，他也會運用腕表的計時功能，記錄跑步、訓練的時長，或是定格想要細細品味的瞬間，透過機械時計感受時間流動，讓自己專注於當下。

全新Santos de Cartier計時碼錶大型款，完美昇華了飛行先鋒阿爾伯特山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）的精神。1904年，為了能在飛行中隨時讀取時間，他託路易卡地亞設計了這款首枚現代腕表；而2026年的全新演繹，則是以2020年款式為基礎，運用緞面與陽光射線雙重紋飾的表盤配備三個計時盤，尺寸也更纖巧靈活。整枚腕表歷經70道繁複工序打造，8枚內光螺絲、鑲嵌寶石的7邊形表冠等經典元素完整保留，從表盤衝壓到計時盤邊緣鍍層，每一處都體現了卡地亞對製表工藝的嚴謹標準。

這款腕表不僅在美學上追求極致，在技術上也同樣強悍。所搭載的1904-CH MC型工作坊精製自動上鍊機械機芯，其名稱正是呼應了首枚Santos 的誕生年份，動力儲存長達47小時，配備雙按鈕實現計時啟停與歸零操作，並針對磁性、碰撞與溫度變化提供了強大防護。獨特的SmartLink™快拆鍊節系統與QuickSwitch™快拆鏈結系統，能隨時根據不同場合替換表帶，並推出黃K金、黃K金與精鋼、全精鋼三種款式，隨附鱷魚皮與橡膠表帶，靈活適用各類場景。

從初代飛行員專用腕表開始，Santos一步步優化設計、升級功能，在保留經典靈魂的同時適應現代人的配戴需求，在形式與功能之間達到了完美的平衡。不斷突破界限的先鋒精神，也正是賽巴斯汀史坦對未來規劃的寫照：「我現在會更有意識地選擇自己喜歡的項目，更注重角色塑造和個人感受，尋找能夠挑戰自我的不同角色。我一直努力在角色身上找到真實且值得挖掘的東西。 對我來說，這才是真正有趣的地方。」他說。正如Santos計時碼表透過機械讓人感受時間的流動與存在，賽巴斯汀史坦也正透過演技記錄著人生的每一段時光，透過菲林化為永恆的經典。

巴斯汀史配戴卡地亞Santos計時碼表黃K金款。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦演繹卡地亞Santos計時碼表。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦繹卡地亞Santos計時碼表。圖／卡地亞提供

SANTOS DE CARTIER計時碼表精鋼款，47.5 x 39.8毫米精鋼表殼、1904-CH MC型自動上鍊機械機芯。圖／卡地亞提供

SANTOS DE CARTIER計時碼表精鋼款，47.5 x 39.8毫米黃K金精鋼表殼、1904-CH MC型自動上鍊機械機芯，配橡膠表帶。圖／卡地亞提供

SANTOS DE CARTIER計時碼表黃K金款，47.5 x 39.8毫米黃K金表殼、1904-CH MC型自動上鍊機械機芯。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦演繹卡地亞Santos計時碼表。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦演繹卡地亞Santos計時碼表。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦配戴卡地亞Santos計時碼表黃K金款。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦配戴卡地亞Santos計時碼表黃K金與精鋼雙色款。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦配戴卡地亞Santos計時碼表精鋼款。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦演繹卡地亞Santos計時碼表。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦演繹卡地亞Santos計時碼表。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦演繹卡地亞Santos計時碼表。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦配戴卡地亞Santos計時碼表黃K金與精鋼雙色款。圖／卡地亞提供

SANTOS DE CARTIER計時碼表精鋼款，47.5 x 39.8毫米黃K金精鋼表殼、1904-CH MC型自動上鍊機械機芯，配黃K金精鋼鍊帶。圖／卡地亞提供

巴斯汀史坦演繹卡地亞Santos計時碼表。圖／卡地亞提供