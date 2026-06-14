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獨／飄香39年！蘆洲「阿六切仔麵」預告熄燈 網友：味道變了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
阿六切仔麵。圖／擷取自GOOGLE MAP
阿六切仔麵。圖／擷取自GOOGLE MAP

把握機會！蘆洲知名的小吃「阿六切仔麵」，開業至今已經有39年的歷史，不過近日業者發布公告，預告將於6月28日結束營業。隨著消息出爐，許多網友紛紛想念起過去的味道，部份網友還認為「味道變了」、價格變貴。

蘆洲的「切仔麵」文化，最初從湧蓮寺週邊發展而出，形成百家爭鳴的姿態，也成為蘆洲重要的庶民飲食文化，包括有添丁、大廟口、和尚、大象、阿郎等數十間知名店家。其中「阿六切仔麵」最初於1987年於二重疏洪道擺攤起家，後來又搬遷至成子寮一帶的店面。2017年底，阿六切仔麵又再度搬遷至長榮路上並營業至今。

阿六切仔麵提供有切仔麵、米粉、滷肉飯等主食，還有手工雞捲、紅糟魷魚、紅糟三層肉、以及滷桂竹筍、嘴邊肉、涼拌粉肝等數十種小菜選擇，獲得許多消費者青睞，也成為蘆洲的人氣店家。在GOOGLE MAP中，獲得超過1,400則評論，平均獲得3.5分。

不過近日阿六切仔麵發布歇業公告，指出6月28日將正式結束營業。隨著消息出爐，也引起臉書社團「我是蘆洲人」的熱烈討論。有網友表示「搬到長榮路後味道都變了～」、「懷念以前在疏洪道時我爸爸載我哥跟我去那邊吃」、「我覺得橋下的時候最好吃」、「蘆洲最貴的一家切仔麵」，但也有網友表示「是我喜歡的口味！」、「我覺得蠻好吃的」。

價格

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