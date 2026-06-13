萊爾富推「嘉義涼麵」靠這一味征服老饕！「樂法果C果咖」推限時優惠

隨著時序正式邁入盛夏，清爽開胃的涼麵迎來年度銷售旺季，究竟涼麵該怎麼吃才最對味？北部以麻醬、蒜泥及小黃瓜絲搭配冰涼麵條為經典組合；南部尤其嘉義地區，則加入美乃滋與白醋等特色醬料，創造出截然不同的風味特色。從「涼麵加美乃滋到底是不是邪教吃法？」到「早餐吃涼麵配味噌湯合不合理？」每到夏天總能在社群平台掀起熱議，也反映出台灣各地獨特的飲食文化與口味偏好。

萊爾富即日起至6月23日推出多款「巷口涼麵」系列，滿足不同族群的味蕾需求。其中，「韓式泡菜冷麵」以酸辣開胃的韓風滋味帶來沁涼爽感；「嘉義涼麵」神還原南部經典美乃滋風味，搭配畫龍點睛的辣油，堆疊更豐富的味覺層次；「椒香蔥油涼麵」則以蔥香與麻香交織出清爽不膩的口感，以上3款皆為售價69元。此外，還有售價59元的「日式和風細麵」、售價69元的「日式蕎麥風味麵」，讓消費者在炎炎夏日享受最對味的消暑美食。

夏日享用涼麵之餘，也少不了清爽飲品，萊爾富「樂法100%純果汁」系列目前提供8款蔬果汁飲品選擇。若想嘗試更具話題性的創新飲品，「樂法果C果咖」系列也不容錯過，將水果與咖啡巧妙結合推出「芭樂咖啡」、「金桔咖啡」、「檸檬咖啡」3款特色風味，讓果香與咖啡香交織出驚喜口感。兩大系列皆採用HPP冷高壓技術製作，保留水果與咖啡的原始風味，且無添加香料。即日起至6月23日可享同系列單件39元、任兩件69元，

萊爾富同步祭出超值咖啡優惠，6月19日至6月21日期間Hi-Life VIP APP「整買零取」推出Hi café指定飲品同品項買8送8活動（冰熱任選）。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

萊爾富Hi-Life VIP APP「整買零取」6月19日至6月21日推出Hi café指定飲品同品項買8送8活動。圖／萊爾富提供

萊爾富「樂法100%純果汁」系列目前提供8款蔬果汁飲品。圖／萊爾富提供

萊爾富「韓式泡菜冷麵」以酸辣開胃的韓風滋味帶來沁涼爽感；「嘉義涼麵」神還原南部經典美乃滋風味；「椒香蔥油涼麵」以蔥香與麻香交織清爽不膩的口感。圖／萊爾富提供