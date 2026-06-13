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最難訂Buffet島語插旗台中！首見戶外用餐區 7月「這天」正式開幕

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
島語台中漢神洲際店預訂7月18日開幕。圖／摘自島語臉書粉絲專頁
島語台中漢神洲際店預訂7月18日開幕。圖／摘自島語臉書粉絲專頁

被饕客封為「全台最難訂Buffet」的漢來美食集團高端自助餐品牌「島語」，確定進軍台中市場，將於暑假7月18日正式開幕。消息曝光後立即引發餐飲圈與網友熱議，不少消費者搶先詢問訂位資訊，準備迎接這場高人氣吃到飽盛宴。

島語目前已在台北、桃園、高雄設有分店，自2023年推出以來，憑藉精緻化Buffet定位迅速累積話題，被視為「升級版漢來海港」。即使餐價落在每位1490元+10%至2090元+10%的高價區間，開放訂位時仍經常掀起秒殺熱潮，成為許多饕客心中的必吃名單。

即將登場的台中店將落腳漢神洲際購物廣場，規劃約270至280個座位，延續品牌「一餐檯、一Fine Dining」的料理概念，打造結合自助餐自由度與高級餐飲體驗的新型態用餐模式。餐廳內設置海鮮、日料、冷盤、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，從松葉蟹腳、生蠔到現切肋眼牛排等人氣品項皆可品嚐。

除了豐富餐點，島語台中店更加入全新亮點，打造全台少見的戶外用餐空間，讓饕客能在自然環境中享用海鮮與精緻料理，創造不同於傳統Buffet的用餐體驗。

隨著台中店開幕日期確定，官方也表示訂位開放時間將於近期公布。對於期待已久的中部饕客而言，這場暑假餐飲新話題即將登場，想吃進島語招牌料理，勢必又將迎來一場手速大戰。

台中 漢來 高雄 自助餐

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