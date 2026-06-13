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想和你過夏日？Burberry發表合作曼谷The Standard飯店企劃 期間限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
繼去年和西班牙Ibiza的The Standard飯店合作後，本次Burberry再度進駐曼谷的The Standard飯店，帶來複合式的時尚住宿體驗。圖／Burberry提供
繼去年和西班牙Ibiza的The Standard飯店合作後，本次Burberry再度進駐曼谷的The Standard飯店，帶來複合式的時尚住宿體驗。圖／Burberry提供

東南亞城市中，泰國曼谷一向是不少亞洲或歐美旅客的旅遊熱愛之一。曼谷的魅力，一是來自於美食、多元文化、熱情，更因為帶有南國的慵懶，成為度假散心的旅遊之選。繼先前曾進駐西班牙知名度假小島Ibiza後，Burberry再次和The Standard飯店合作，在曼谷的The Standard飯店打造出快閃空間與體驗，帶來驚喜滋味。

身處曼谷知名地標、Mahanakhon大廈內的The Standard曼谷飯店，除了軟硬體優渥舒適，並以高樓層帶來優越視覺體驗。由於擁有去年和The Standard Ibiza飯店合作的經驗，這回Burberry則選用了黃色演繹品牌格紋，陸續透過泳池畔涼亭、頂樓躺椅以及飯店內的拍照亭的改造，將曼谷與The Standard飯店渲染上了一層Burberry風格濾鏡，同時再度發表聯名系列商品，開幕派對上並有品牌大使、泰國男星Bright，韓國女星Hwasa與泰國男星Off Jumpol皆到場出席。

該系列商品將包含Burberry Thomas沙米色泰迪熊吊飾、典藏米色小型Primrose包、輕便清涼的典藏米色格紋比基尼、茄紫色格紋棉質短褲，以及黑色彈性尼龍短褲，滿足服裝、配件、包款的全方位度假需求；活動期間除了有Burberry格紋嘟嘟車穿梭曼谷街頭，Burberry盛夏系列與2026夏季系列也將在飯店內專門店同步販售。

Burberry與曼谷The Standard飯店的合作企劃將為期間限定，已由即日起開，並持續至2026年7月31日為止，這個夏天，是不是就去曼谷和Burberry一起過夏日？

Burberry Thomas沙米色泰迪熊吊飾，16,500元。圖／Burberry提供
Burberry Thomas沙米色泰迪熊吊飾，16,500元。圖／Burberry提供

Burberry典藏米色格紋比基尼，21,500元。圖／Burberry提供
Burberry典藏米色格紋比基尼，21,500元。圖／Burberry提供

Burberry黑色彈性尼龍短褲，18,500元。圖／Burberry提供
Burberry黑色彈性尼龍短褲，18,500元。圖／Burberry提供

Burberry進駐曼谷The Standard飯店，並以可愛的嘟嘟車融入在地文化風景。圖／Burberry提供
Burberry進駐曼谷The Standard飯店，並以可愛的嘟嘟車融入在地文化風景。圖／Burberry提供

Burberry茄紫色格紋棉質短褲，21,500元。圖／Burberry提供
Burberry茄紫色格紋棉質短褲，21,500元。圖／Burberry提供

Burberry亞麻米、鴿米色麂皮Knight Runner運動鞋，27,900元。圖／Burberry提供
Burberry亞麻米、鴿米色麂皮Knight Runner運動鞋，27,900元。圖／Burberry提供

Burberry粉白色彈性棉質背心，15,900元。圖／Burberry提供
Burberry粉白色彈性棉質背心，15,900元。圖／Burberry提供

Burberry典藏米色小型Primrose包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry典藏米色小型Primrose包，69,000元。圖／Burberry提供

曼谷 Burberry 泰國

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