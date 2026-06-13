聽新聞
0:00 / 0:00
想和你過夏日？Burberry發表合作曼谷The Standard飯店企劃 期間限定
東南亞城市中，泰國的曼谷一向是不少亞洲或歐美旅客的旅遊熱愛之一。曼谷的魅力，一是來自於美食、多元文化、熱情，更因為帶有南國的慵懶，成為度假散心的旅遊之選。繼先前曾進駐西班牙知名度假小島Ibiza後，Burberry再次和The Standard飯店合作，在曼谷的The Standard飯店打造出快閃空間與體驗，帶來驚喜滋味。
身處曼谷知名地標、Mahanakhon大廈內的The Standard曼谷飯店，除了軟硬體優渥舒適，並以高樓層帶來優越視覺體驗。由於擁有去年和The Standard Ibiza飯店合作的經驗，這回Burberry則選用了黃色演繹品牌格紋，陸續透過泳池畔涼亭、頂樓躺椅以及飯店內的拍照亭的改造，將曼谷與The Standard飯店渲染上了一層Burberry風格濾鏡，同時再度發表聯名系列商品，開幕派對上並有品牌大使、泰國男星Bright，韓國女星Hwasa與泰國男星Off Jumpol皆到場出席。
該系列商品將包含Burberry Thomas沙米色泰迪熊吊飾、典藏米色小型Primrose包、輕便清涼的典藏米色格紋比基尼、茄紫色格紋棉質短褲，以及黑色彈性尼龍短褲，滿足服裝、配件、包款的全方位度假需求；活動期間除了有Burberry格紋嘟嘟車穿梭曼谷街頭，Burberry盛夏系列與2026夏季系列也將在飯店內專門店同步販售。
Burberry與曼谷The Standard飯店的合作企劃將為期間限定，已由即日起開，並持續至2026年7月31日為止，這個夏天，是不是就去曼谷和Burberry一起過夏日？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。