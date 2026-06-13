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最後拼圖補齊了！RADO發表深藍色Captain Cook計時碼表 預約精彩旅程

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
池昌旭以黑色皮夾克搭配黑與玫瑰金配色的Captain Cook計時碼表，流露不羈的野性風格。圖／RADO雷達表提供
池昌旭以黑色皮夾克搭配黑與玫瑰金配色的Captain Cook計時碼表，流露不羈的野性風格。圖／RADO雷達表提供

瑞士手表品牌雷達（RADO）品牌系列中的Captain Cook庫克船長一向完美融合了科技熬陶瓷、運動與懷舊風格三項元素。RADO近日發表新款深藍色面盤Captain Cook庫克船長計時碼表，不僅透過三種色彩詮釋探索精神，並邀請品牌代言人、南韓明星池昌旭入鏡形象視覺，展現多重紳士風格。

其中一組形象視覺中池昌旭身著簡約藍白條紋襯衫，手持復古相機，並配戴一款墨綠色面盤、電漿色陶瓷表帶的Captain Cook計時碼表；像是捕捉下世界任一角落的精彩，同時散發優雅的文藝氣息與都市感。另一張照片中池昌旭則換上一套黑色皮夾克，襯托深邃的寶藍色背景，其手腕上的黑金配色Captain Cook計時碼表則以玫瑰金細節像是反射出曼妙夜色與奢華感，帶點硬派、壞壞的男人味，氣場全開。

包含經典款綠色、黑色與新款深藍色面盤的Captain Cook庫克船長計時碼表，三款型號皆以Rado R801自動上鍊計時機芯為動力，並具備Nivachron™抗磁游絲可抵抗生活中磁場的干擾、因而讓機芯運作更為穩定，R801機芯並通過五方位校準。表款除了具備300米防水性能，其指針、小時時標再加上白色的Super-LumiNova®夜光塗層，像是伴隨其配戴者走過幽微艱澀的不同場域，創造精彩、盡其在我。

池昌旭配戴墨綠色面盤的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕表，展現藝文知性一面。圖／RADO雷達表提供
池昌旭配戴墨綠色面盤的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕表，展現藝文知性一面。圖／RADO雷達表提供

RADO瑞士雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕表，型號為R32189313，20萬3,700元。圖／RADO雷達表提供
RADO瑞士雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕表，型號為R32189313，20萬3,700元。圖／RADO雷達表提供

RADO最新款的Captain Cook計時碼表以霧面黑色、電漿高科技陶瓷表殼搭配玫瑰金色細節與深藍色面盤，表款並具備300米防水性能，海陸兩棲。圖／RADO雷達表提供
RADO最新款的Captain Cook計時碼表以霧面黑色、電漿高科技陶瓷表殼搭配玫瑰金色細節與深藍色面盤，表款並具備300米防水性能，海陸兩棲。圖／RADO雷達表提供

R801自動上鍊機芯具備抗磁游絲，同時通過五方位校準測試。圖／RADO雷達表提供
R801自動上鍊機芯具備抗磁游絲，同時通過五方位校準測試。圖／RADO雷達表提供

RADO瑞士雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕表，型號為R32195202，20萬5,700元。圖／RADO雷達表提供
RADO瑞士雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕表，型號為R32195202，20萬5,700元。圖／RADO雷達表提供

池昌旭 瑞士 庫克

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