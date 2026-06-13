ROLEX用100年養成的可靠與堅實 有種韌性的同義詞叫蠔式

當世界知名的保加利亞女高音Sonya Yoncheva展開聲線、演唱法國名曲《Hymne à l’amour》（中文多譯為「愛的讚歌」）時，空氣裡隱約飄蕩著一股清甜的滋味，像品嚐一顆頂級生蠔並搭配上好香檳，乾淨而愉悅，而這是6月9日（二）的上海夜間，這是勞力士Oyster Story特展的開幕之夜。

提到生蠔，人們多想到的是海風與鹹味，然勞力士在100年前的1926以「蠔式」（Oyster）之名發表了一只具防水性能、八角形表殼的Oyster手表，隔年1927並由英國游泳女將Mercedes Gleitze配戴橫渡英吉利海峽，再回首、100年過去了。

要知道，防水在100年前很困難，但今日已然是工業化常態。但同樣是防水表，為什麼「蠔式」可以成為一個獨立IP，讓Oyster在甜美、新鮮外成為強健（Robust）的同義詞？為什麼勞力士可以近乎無視當代主流的日內瓦印記，改而自立標準在2015年推出「頂級天文台認證」（Superlative Chronometer）？這種改寫產業規則的超能力是從何處賦權的？答案就在勞力士這場近4個月的特展裡，以裝置陳列或沈浸式體驗、詳盡訴說著。

在「超卓」展廳內，一只防水39,000米的蠔式表殼從誕生、切削的秘辛被仔細拆解呈現，此外連帶表圈、寶石面盤、各種近乎極限的檢測工序都被完整公開，勞力士引以為傲的「動態脈衝擒縱」（Dynapulse escapement），更以設計圖結構了自2016、2023、2024合計4次的設計變化，並搭配25倍大的模型滿足硬派機械迷的好奇心。

兩層樓的「蠔式」 展廳裡，一樓帶人看盡勞力士從初次來到日內瓦、發表首款Oyster腕表、Oyster系列表款如Yacht Master II、Daytona、Datejust腕表的誕生與進化，還有一部全世界僅一台、勞力士與瑞士納沙泰爾電子與微技術中心（CSEM）共同開發的「雙光子躍遷銣原子鐘」（Rubidum Optical Atomi）也以沈浸式體驗，領人感受勞力士對「精準」超越極限以上的無盡追求。

一旦走上二樓，環形內外圈陳列了100位涵蓋電影大導、科學家、傳奇F1賽車手、藝術家的名人與他們的Oyster腕表。Oyster時計或不直接等同這100位名人的偉大成就，但確實相伴其在藝文、體育、科學研究、生態保育上的金黃時刻，至此Oyster更被賦予了一種開創性的精神，他是榮耀與甜美的終點、亦是偉大與探險的始源。

逛累了？現場同時還規劃了一區開放式Library閱覽區，你可以在此付費點上一杯Espresso咖啡，旁邊書架則販售著勞力士的Oyster Perpetual、Submariner、Datejust等主題精裝大書，共有英文與簡體中文版都已開放直購或預購，英文版將從英國寄出、簡體中文版則由中國寄送，書香、咖啡香、輿情餘裕？一次滿足。

「蠔式傳奇」（Oyster Story）展覽本身為免費參觀，展期已由即日起開始，可透過rolex.com官方網站預約，展期則直至2026年10月28日為止。錯過這一回？真的就是再一百年後了。

現場展出1926年第一只八角形的「蠔式」防水表。圖／勞力士提供

如何定義精準？勞力士打造了一台全世界僅此一部的原子鐘，展現超越頂級規格的意志。圖／勞力士提供

6月9日（二）的開幕儀式，由勞力士傳訊與形象總監總監Arnaud Boetsch（中）致詞，女高音Sonya Yoncheva（右三）、中國知名導演賈樟柯（左二）、中國體壇名將李娜（左三）皆同場出席。圖／勞力士提供

代表勞力士頂級天文台認證的綠色徽章，是「蠔式」精神的可視具現化。圖／勞力士提供

勞力士於近日在上海西岸穹頂藝術中心展開Oyster Story特展，將持續至2026年10月下旬。圖／勞力士提供

勞力士代言人、知名女高音歌唱家Sonya Yoncheva於展覽開幕現場獻唱美聲。圖／勞力士提供

2026年新款Yacht-Master II腕表，展現勞力士對精密與實用導向的無止盡精進。圖／勞力士提供

開放式Library閱覽區提供飲品販售與勞力士主題精裝大書，包含Submariner、Day Date、Oyster、Oyster Perpeutual等主題，並提供英文與簡體中文兩種選擇。圖／勞力士提供

現場展出100位名人的其中一位，你認得出他是誰嗎？答案是傳奇賽車手、三屆F1世界冠軍Jackie Stewart爵士。圖／勞力士提供

100位橫跨各界的名人與他們配戴的勞力士表款，為「蠔式」此一概念賦予了真實溫度。圖／勞力士提供

在Cinema展區勞力士播映一部約20分鐘的短片，娓娓道來一百年的突破、感動與堅持。圖／勞力士提供

運用於2026最新款Yacht Master II腕表的4162機芯，同時通過2026年最新的勞力士頂級天文台認證。圖／勞力士提供