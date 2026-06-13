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喝咖啡免費看雜誌！CAMA聯手讀墨送好康 再抽萬元彩色閱讀器

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
除了數位閱讀體驗，CAMA CAFE更在6月17日至30日加碼推出會員限定的抽獎驚喜。圖／CAMA CAFE提供
除了數位閱讀體驗，CAMA CAFE更在6月17日至30日加碼推出會員限定的抽獎驚喜。圖／CAMA CAFE提供

台灣咖啡市場競爭激烈，連鎖品牌紛紛透過跨界合作尋求突破。知名新鮮現烘咖啡連鎖品牌CAMA CAFE宣布，首度與電子書龍頭 Readmoo 讀墨電子書跨界聯手，即日起至7月10日推出期間限定的「咖啡配書香」活動，成功將日常提神飲品昇華為沉浸式的品味生活體驗。

活動期間，消費者只要在CAMA CAFE門市購買熱飲，即可獲得限量的聯名杯套。透過掃描杯套上的專屬 QR Code，便能立刻解鎖並免費暢讀上百種人氣雜誌長達30天。活動期間加入 Readmoo 讀墨電子書會員，並輸入 CAMA CAFE 專屬優惠碼「CAMAnew50」，就能享有新會員購書折抵50元優惠。

除了數位閱讀體驗，CAMA CAFE更在6月17日至30日加碼推出會員限定的抽獎驚喜。消費者凡於活動期間購買全新上市的旗艦級手沖精品咖啡「非洲微醺酒香」，就有機會將市價近萬元的7吋 mooInk Nana 或6吋 mooInk Chill 彩色電子書閱讀器帶回家。品牌期盼透過這次強強聯手，在緊湊的生活節奏中，為消費者打造一杯咖啡、一本好書的質感日常。

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