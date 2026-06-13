十大高空景觀餐廳推薦！饗饗、饗 A Joy上榜 冠軍Buffet一位難求

享受高空浪漫情人節大餐！

七夕情人節的腳步近了，空氣中開始瀰漫著浪漫與微醺的氣息。從白晝的漫步雲端到璀璨的夜晚燈海，高空景觀餐廳早已超越了單純的用餐定義，而是一場專屬城市的奢華生活風格。當大片落地窗倒映著絕美天際線，音樂與酒香緩緩流動，現代人追求的不僅是舌尖上的美味，更是那份暫時抽離日常的沉浸式浪漫。

近年來，台灣高空餐飲文化愈發精彩，從高樓餐酒館、頂樓景觀酒吧到星級高空餐廳，紛紛以百萬夜景、特色料理與空間美學解鎖獨特的品牌辨識度，成為情人約會與生活慶典的夢幻首選。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，精選盤點「全台30樓以上高空景觀餐廳TOP 10」，帶你一次收藏最迷人的雲端美食地圖。

No.1 INPARADISE 饗饗

翻攝FB／INPARADISE 饗饗、官網／饗饗

信義店 地址：台北市信義區忠孝東路五段68號46樓／新莊店 地址：新北市新莊區思源路555號39樓

坐擁雙北壯麗景緻的高空環景Buffet「INPARADISE 饗饗」，完美詮釋了「一角落、一景緻」的浮奢視野，構築出一場城市之上的餐桌劇場。無論是白晝的晴空萬里，或入夜後的璀璨燈海，這裡主打的「珍貴時刻・一起饗饗」，讓它成為無數戀人與閨蜜心中，最渴望一同度過生活里程碑、留下難忘高空回憶的夢幻首選餐廳。

這間連啦啦隊女神廉世彬、河智媛、禹洙漢、高佳彬及金佳垠都傾心的愛店，擁有8大主題餐區，能盡情品嚐炙燒握壽司、鮑魚海鮮粥、煎干貝、黑松露牛小排與各式精緻調酒；近期更陸續攜手義大利、西班牙名廚推出異國限定料理，將餐桌化作雲端上的世界巡禮，無懸念登榜全台高空景觀餐廳網路聲量TOP 1。

許多到訪過的網友大力稱讚，「最近吃過最好吃、最喜歡的自助餐」、「最強吃到飽，城市景觀數一數二美」、「有很漂亮的台北101景色」、「豐富的生魚片、握壽司和生猛海鮮，炙燒握壽司絕對是必吃亮點」、「料理精緻美味、景色氣氛宜人，心滿意足的愉悅饗宴」。

No.2 饗 A Joy

翻攝FB／饗 A Joy

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓

被網友形容為此生必訪的「饗 A Joy」，是饗賓集團旗下的頂級奢華Buffet品牌。位於台北101的86樓，這座全台最高的高空殿堂，更曾被擁有千萬訂閱的國際知名YouTube頻道《Best Ever Food Review Show》盛讚為「地表最強Buffet」。

以「台灣寫給世界的一封情書」為核心，融合當季頂級食材與跨國料理技法，饗 A Joy將空間劃分為山、海、原、城4大主題，透過燈光、音樂、香氣與美學策展，堆疊出極致的六感體驗，以品味與創意將台味意象轉化為空間語言，在台灣的高空餐飲品牌中最具敘事性。8大餐區從頂級海鮮、和牛到精品甜點，無一不展現「Buffet天花板」的傲人實力。不同於傳統Buffet的線性動線，饗 A Joy更像是一座可移動的展覽場，每次取餐都是風味轉場，讓用餐過程成為一段由地景延伸至味覺的旅程。

今年更破天荒攜手國際名廚江振誠推出年度企劃《四季交饗曲》，首創「Selective Dining」高端餐飲構想，在高空天際線上展開米其林級的策展餐桌，成為全球第一間奢華坐擁江振誠料理的頂級Buffet。消息一出令網友相當驚豔，「菜色不斷的變化，再加上名廚…讓人一再回訪，厲害了」、「強強聯手，期待」、「更上一層樓」、「只有饗 A Joy能超越饗 A Joy」。

No.3 50樓Café自助餐

地址：新北市板橋區福丘里新站路16號50樓

坐落於新北地標百揚大樓的「50樓Café自助餐」，用餐區雅緻大氣，不僅擁有「新北最高Buffet」頭銜，更憑藉遼闊的高空視野，成為許多人慶生、聚餐與約會的熱門選擇。大片落地窗將雙北天際線盡收眼底，讓每次用餐都像是一場專屬於城市上空的觀景之旅。

由遠東集團與香格里拉酒店集團聯手打造的50樓Café，以「從產地到餐桌、安心上菜」為理念，精選台灣在地與高檔進口食材，打造兼具品質與豐富度的盛宴。餐檯上從現流海鮮、生魚片、爐烤牛肉，到各式熱食、異國料理與精緻甜點一應俱全，滿足不同年齡層與口味需求。多年來憑藉親切的價格帶、穩定的餐點品質與貼心的壽星、長者優惠，成為雙北民眾心中最具代表性的景觀Buffet之一。

Google網友評論提到，「現切牛好吃、口感好」、「酥皮濃湯的酥皮很特別必吃，多佔胃一個空間也值得」、「燈光美氣氛佳，風景好看」、「樣式不多，但味道不錯，生魚片新鮮，和牛好吃」。

No.4 漢來海港 - 高雄漢來店

地址：高雄市前金區榮復里成功一路266號43樓

談到南台灣最具代表性的高空Buffet，許多人第一個想到的，是位於高雄漢來大飯店43樓的「漢來海港餐廳」。即使近年高價位Buffet市場競爭激烈、新品牌接連登場，漢來海港依舊在許多饕客心中占有一席之地。

餐廳坐擁高雄港第一排視野，大面積景觀窗將港灣風光盡收眼底，看著船隻進出港口與海天一線的遼闊景色，心情也變得開闊。真正讓漢來海港歷久不衰的關鍵，仍是餐檯上超過百道的豐盛佳餚，一共規劃9大主題餐區，供應各種中、西、日式美味料理，生猛海鮮、中式熱炒、現做點心、西式熟食與精緻甜點應有盡有。

其中，海鮮區是許多老饕鎖定的重點戰場，鮮蝦、螃蟹與各式海味堆疊出專屬於港都的豪華氣勢。網友表示，「從小吃到大的buffet」、「看著窗外高雄港的大船入港，手裡拿著盤子塞滿鮮蝦」、「現煮牛肉湯、鮑魚海鮮湯、煙燻鮭魚、螃蟹、蝦子、生蠔等都很新鮮」。

No.5 Smith & Wollensky

台北店 地址：台北市信義區松智路17號47樓／台中店 地址：台中市西屯區朝富路213號34樓

來自紐約的Smith & Wollensky，像是把曼哈頓的經典牛排文化直接搬進台北天際線。品牌創立於1977年，以一本紐約電話簿隨機挑選出的兩個姓氏命名，從曼哈頓49街起家，憑藉對頂級牛排近乎執著的堅持，逐步成為美國最具代表性的傳奇牛排館之一。就連「股神」巴菲特長達20多年的慈善午餐，也指定在Smith & Wollensky舉行，成為全球企業家與饕客心中的朝聖之地。

亞洲首間分店選址台北微風南山47樓，大片落地窗將台北101與信義區繁華夜景盡收眼底，搭配現場Live Band演出與酒吧微醺氛圍，儼然是一座高空社交舞台。而位於台中七期的分店，則以寬敞戶外景觀席與爵士樂演出聞名。網友評價提到，「食物和服務都非常棒」、「每年會前往3-5次的餐廳」、「午間套餐是我們的好朋友！2,300元可以吃到6oz高品質菲力，超級好吃」。

Smith & Wollensky堅持採用美國簽約牧場牛隻，經過長達28天乾式熟成處理，在恆溫環境下慢慢濃縮肉汁與風味。當厚切牛排送上桌時，表面焦香酥脆、內裡仍保有鮮嫩多汁的粉嫩色澤，更顯經典美式牛排館的迷人魅力。

No.6 馬可波羅 Marco Polo

地址：台北市大安區全安里敦化南路二段201號38樓

位於台北遠東香格里拉38樓的「馬可波羅義大利餐廳（Marco Polo）」，大面落地窗將城市風景化作最迷人的背景畫布，夜幕降臨，璀璨燈海為餐桌披上一層浪漫濾鏡。餐廳最著名的，莫過於見證無數愛情故事的「求婚桌」，當台北101燈光在窗外閃耀，精心安排的燭光晚餐與專屬服務，讓這裡成為不少人心中的求婚推薦場所。

除了浪漫氛圍，Marco Polo更以正統義式料理深受饕客喜愛。主廚團隊擅長運用當令食材，透過細膩手法展現義大利料理的經典風味，包含布拉塔起司佐烤茄子襯芝麻葉、青魽薄片及生甜蝦佐鮭魚卵，到迷彩鮮蝦燉飯、瑞可達松露起司麵餃與招牌窯烤乳豬等，展現對食材與工藝的講究。

用餐完畢，若還捨不得離開眼前的夜色，不妨移步至一旁的馬可波羅酒廊，到訪過的網友提到，「滿滿儀式感」、「101夜景加上Live演唱，是個能讓人放鬆的舒適環境」。每逢週四至週六晚間有現場演出，讓高空夜景、音樂與酒香交織成專屬於台北的浪漫風景吧！

No.7 旨醞鐵板料理

翻攝FB／旨醞 鐵板料理

新莊店 地址：新北市新莊區昌平里思源路555號38樓／微風店 地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45樓

Dcard有網友分享用餐心得，「面對窗外的高樓，真的瞬間覺得壓力全無，外國客戶也稱讚這view很漂亮」、「餐點無可挑剃，食材很新鮮，結合了不少台灣的特色」、「低調精緻氛圍，服務與料理的食材都很滿意」。

「旨醞」巧妙地運用空間視覺，大膽將板前鐵板煎台背襯一整排大面落地景觀窗，讓大自然成為最奢華的動態背景。在屏息凝視主廚高超烹調技法的同時，目光更能穿透玻璃，眺望湛藍天空與台北盆地山緣相融而成的當代潑墨畫。

兩間門市奢華座落於新莊宏匯i-Tower38樓以及台北微風信義45樓，以「時間慢釀」為核心美學。主廚以極致鮮味出發，將時令食材揉入細緻的鐵板火候藝術中，並精心研發靈魂醬汁，透過頂級風味餐酒，將微醺感細膩地編織進這場雲端宴飲。更令人期待的是，今年甫優雅開幕的微風信義店，預計於跨年夜特別開放專屬戶外露臺，讓饕客得以在毫無遮蔽的絕佳視角下、近距離擁抱101跨年煙火的震撼。這處兼具味覺與視覺天花板祕密基地，勢必將成為雙北最新、最令人嚮往的超夯跨年地標。

No.8 boon by CÉ LA VI

地址：台北市信義區西村里松智路17號微風南山48樓

位於微風南山48樓星空塔的「boon現代韓式餐酒館」，成為近年信義區最受矚目的高空餐飲新星。餐廳延續國際餐飲品牌CÉ LA VI的時尚基因，以韓式餐酒文化為主題，卻跳脫傳統韓式餐廳印象，透過跨文化視角與現代美學，打造一座屬於新世代的韓式餐桌。

「boon」在韓文中有「福氣、祝福」之意，而餐廳最核心的精神，正是韓國人重視的共享文化。由韓裔美籍主廚趙韓淞（Hansang Cho）領軍，將自身成長背景與美國西岸生活經驗融入料理創作之中，以當代手法重新詮釋韓味，菜單融合傳統與創新，從韓式生牛肉、辣炒年糕麵疙瘩，到多款創意韓式料理，都能看見以現代語彙重組經典風味的巧思。白天與夜晚規劃不同主題菜單，還有結合韓裔美式童年記憶打造的派對小點，融合甜、辣、鹹、香等層次，呼應信義區夜生活的自由節奏。

食客評價提到，「最喜歡燉牛肉，超嫩超好吃」、「東西好吃，稍微鹹一點是因為要配酒，餐酒館的份量也會稍微小一點」、「氣氛非常好、適合約會，算是Fusion類的韓式，都做的非常好吃且有創意」。

No.9 川雅 Chuan Ya

地址：台北市信義區西村里松智路17號46樓

如果說你對川菜的印象停留在麻辣火鍋與水煮牛，那麼位於微風南山46樓的「川雅」會徹底顛覆這種想像。坐落於信義區雲端之上的川雅，是嘉林餐旅集團攜手成都米其林一星餐廳「松雲澤」打造的高端官府川菜餐廳，將川菜從街頭風味帶進精緻餐飲殿堂，也讓高空景觀餐廳的版圖多了一抹濃厚的東方底蘊。

相較於西式景觀餐廳營造的浪漫氛圍，川雅更像是一場沉靜而深邃的文化饗宴，讓賓客在城市制高點重新認識川菜的博大精深。主廚王國政擁有超過30年中餐資歷，曾任W飯店紫艷中餐廳主廚，更正式拜入松雲派川菜代表性傳人張元富門下，成為台灣首位承襲松雲派正統官府川菜體系的第四代傳人。

招牌「涼菜九宮格」集結麻辣、紅油、椒麻等經典味型，彷彿一張濃縮版的川味地圖；而被譽為川菜四大名湯之一的「開水白菜」，則以長達8小時慢燉、反覆掃湯的雞湯工法，熬出清澈如水卻餘韻悠長的鮮美滋味，顛覆大眾對川菜重油重辣的既定印象。Google網友評論，「喜歡這裡把川菜做得細緻又有儀式感的樣子」、「view很好、座位很寬敞，每一道的說菜也很剛好」、「各位孤獨美食家，這家可以一位用餐」。

No.10 Smile One 精緻涮涮鍋

地址：高雄市新興區中東里七賢一路311號高雄福華大飯店30樓

位於高雄福華大飯店30樓的「Smile One 精緻涮涮鍋」，坐擁三面環景視野，從大片落地窗望出去，將高雄市區景色盡收眼底，一側可遠眺高雄地標85大樓，另一側則能欣賞長谷世貿聯合國大樓與城市景觀。

走進餐廳，映入眼簾的是大量金銅色系與大理石元素構築而成的現代空間，搭配高樓層特有的採光與視野，整體氛圍特別開闊。品牌名稱源自火鍋鍋具形似微笑符號的靈感，希望每位賓客都能帶著笑容享受一頓好鍋，並在用餐後留下滿足的會心一笑。

Smile One嚴選國內在地小農蔬菜與頂級肉品海鮮，能品嚐食材最純粹的原始風味，無論是油花均勻的頂級肉品，或是鮮度十足的海鮮拼盤，都展現對品質的講究。食客表示，「菜盤沒有過多的加工食品，肉品佳、海鮮新鮮」、「牛肉好吃，海鮮新鮮～美食配夜景，服務人員服務非常好，我和女兒吃的很開心」、「可看高雄夜景，平日來吃吃到飽方案，這個價格算是便宜」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月25日至2026年5月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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