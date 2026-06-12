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限時5天！7-ELEVEN「Fun粽一夏」uniopen會員指定消費滿額立折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN創新推出「金沙滷肉粽香風味飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN創新推出「金沙滷肉粽香風味飯糰」。圖／7-ELEVEN提供

搶攻端午節、夏季高溫避暑商機，統一超商透過全台7,300多家7-ELEVEN門市、5大國道服務區等多元服務據點，以友善避暑空間、全店滿額優惠、消暑沁涼食飲、應景IP小物、踩點特色服務等5大差異化做法，持續打造離消費者最近的抗暑生活服務平台。

全台7,300多家7-ELEVEN門市串聯5大國道服務區，提供舒適涼爽的休憩與遊逛空間，門市以一站購足消暑沁涼食飲需求，強化CITY系列飲品、冰塊杯、常溫、冷藏瓶裝飲料、鮮食冷麵結構、現做冰品等多元結構備貨量提升2～3倍。統一超商經營的5大國道服務區（清水、泰安、東山、新仁德、關廟），透過增強食飲備貨量、延長營業時間、擴增休憩座位與停車位以提升服務量能外，更於6月19日至6月21日推出到任一服務區單日單筆消費滿額、尋找「三角形元素」物品並合影拍照活動，完成指定任務即贈限量的端午節限定香片、香包，名額有限、送完為止。

7-ELEVEN自6月17日至6月21日限時5天推出「Fun粽一夏」全店滿額消費優惠，uniopen會員購買指定商品消費滿222元立折20元、或滿1,111元立折120元，等於單筆消費最高可享89折優惠，人氣CITY系列飲品優惠還能加入滿額優惠享有折上折好康，推薦CITY CAFE特大濃萃美式買2送2、CITY TEA梔子花青茶買2送2超值組合；同時消費滿1,111或1,711元可再獲得民生用品兌換券。

高溫吃冰沁爽降溫，7-ELEVEN自即日起至7月7日購買雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋，憑uniopen聯名卡、icash pay、icash2.0指定支付工具享有第二件半價優惠；同步思樂冰全品項享第二件半價優惠。

端午連假結束之後為暑假暖身，7-ELEVEN自6月26日至6月30日推出哈根達斯迷你杯、雪糕129元系列全品項任選買6送6優惠，使用「OPENPOINT行動隨時取」還可先付款隨時想吃到鄰近門市取貨，免除冰箱囤貨困擾。

另外，因應端午節到來，7-ELEVEN也推出全台獨家限定販售的「三麗鷗端午造型香包吊飾」，趣味五色粽葉可當鑰匙圈或掛於包包；「飛天小女警粽子造型香氛掛飾」可隨機獲得花花、泡泡、毛毛等經典角色變身粽飾，每款搭配獨特香氛，6月17日起限定門市實體限量販售。

7-ELEVEN新品「呷七碗栗志鮑粽」嚴選鮑魚、干貝等豪華配料入餡，結合香Q糯米與鮮甜海味，豐富食材先炒後蒸，帶來道地北部海陸粽滋味，6月23日前購買搭配指定湯品2件享88折，可自行搭配組合經典台式小吃套餐。此外，即日起7-ELEVEN也創新推出「金沙滷肉粽香風味飯糰」，選用經典肉粽配料豬五花與豬腿肉、鹹蛋黃、花生、香菇等內餡，提供不用拆粽葉，不沾手的新選擇。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

搶攻端午節、高溫避暑商機，統一超商透過全台7,300多家7-ELEVEN門市、5大國道服務區等多元服務據點，持續打造離消費者最近的抗暑生活服務平台。圖為愿橋門市。圖／7-ELEVEN提供
搶攻端午節、高溫避暑商機，統一超商透過全台7,300多家7-ELEVEN門市、5大國道服務區等多元服務據點，持續打造離消費者最近的抗暑生活服務平台。圖為愿橋門市。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自6月17日至6月21日限時5天推出「Fun粽一夏」全店滿額消費優惠，uniopen會員購買指定商品消費滿222元立折20元、或滿1,111元立折120元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月17日至6月21日限時5天推出「Fun粽一夏」全店滿額消費優惠，uniopen會員購買指定商品消費滿222元立折20元、或滿1,111元立折120元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自6月26日至6月30日購買哈根達斯迷你杯、雪糕129元系列全品項可享任選買6送6優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月26日至6月30日購買哈根達斯迷你杯、雪糕129元系列全品項可享任選買6送6優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出端午節應景IP周邊小物，包含全台獨家限定販售的「三麗鷗端午造型香包吊飾」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出端午節應景IP周邊小物，包含全台獨家限定販售的「三麗鷗端午造型香包吊飾」。圖／7-ELEVEN提供

端午節 統一超商

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