走進Y2K電子遊戲空間 新光三越《是誰的遊戲間》巡迴展開展

在AI擬真的時代，像素藝術（Pixel Art）卻反其道而行，它用極簡的方格與色彩在層層限制中激發想像力。走到2026年的今天，這種點陣風格不只沒被淘汰，更喚醒了曾經的Y2K記憶。

新光三越經典「是誰系列」巡迴展迎來全新主題《是誰的遊戲間》，攜手台灣像素藝術創作者KAI共同策展。展覽以復古掌上遊戲機的「經典四色」視窗風格出發並將其實體化，即日起至6月28日於新光三越桃園站前店10樓小會館展開、免費入場。

在這裡，螢幕裡的微觀世界被放大，整座遊戲間以「一像素即一公分」的比例實體化，由上百萬格像素方塊堆砌而成。展場以「電子遊戲橫向卷軸」概念展開，一路從遊戲開機畫面出發，幽默探索「三角錐冷知識」，再到「昆蟲翻翻樂」、「大畫家磁鐵創作區」供觀眾共創。

最後來到「中島區挑戰關卡」，不僅能迎戰帶有音效的「魔王互動射擊」，還能在「挖礦區」探索真實與像素礦物的虛實對照，一窺藏有藝術家靈感來源的「珍奇櫃」。現場更規劃6大好禮任務與4大體驗工作坊，展現創作者希望大眾「對世界隨時保持好奇、靜心觀察」的初衷。

出生於90年代的KAI談到，國小拿到Gameboy與接觸Windows 98小畫家是他喜歡上像素的契機，對他而言，像素藝術代表著「小時候快樂回憶的載體」。

KAI認為，像素藝術最迷人的地方，恰恰就在於它的「硬體限制」。「現在的技術已經做到像AI虛擬真實、真假難辨了，不再需要運用想像力去『腦補』，但如果一切都給得太完整，就沒有想像空間了。」

談起心中最酷的千禧年代，他懷念地說：「那時候雖然可以上網，但是你必須回家撥接。真實生活跟網路世界是有切開的，電腦關掉就離開網路了，現在有時候會有點懷念那種時候。」

展覽邀請觀眾化身「遊戲主角」，在復古的點陣世界裡邊玩邊認識藝術，重溫千禧浪漫。

新光三越2026《是誰的遊戲間》巡迴展 ▶ 06/12(五)-06/28(日) 桃園站前店10F ▶ 07/04(六)-07/20(一) 高雄三多店12F ▶ 07/29(三)-08/23(日) 台北站前店12F ▶ 08/29(六)-09/20(日) 嘉義垂楊店11F ▶ 11/05(四)-11/29(日) 高雄左營店11F （活動時間及地點請依各店網站公告為準）

展覽以復古掌上遊戲機的「經典四色」視窗風格出發並將其實體化，呈現Y2K時代特有的氛圍與記憶。圖／新光三越提

展覽以復古掌上遊戲機的「經典四色」視窗風格出發並將其實體化，呈現Y2K時代特有的氛圍與記憶。圖／新光三越提

展覽以復古掌上遊戲機的「經典四色」視窗風格出發並將其實體化，呈現Y2K時代特有的氛圍與記憶。圖／新光三越提

新光三越首次以以「像素藝術」為主題，邀請台灣像素藝術創作者KAI共同策展2026《是誰的遊戲間》巡迴展，即起至6月28日於新光三越桃園站前店10樓小會館登場。圖／新光三越提供