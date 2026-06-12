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《火遮眼》把所有技能點都點在打架！拳拳到肉爽度爆表
身為一個對老派動作片、香港功夫電影以及《全面突襲》（The Raid）有著無比狂熱的影迷，這次看完《火遮眼》（THE FURIOUS）後的心情真的可以用「腎上腺素飆升」來形容。
故事從父親追查女兒被拐開始，店主王偉（謝苗 飾）一路深入犯罪網路，並與失蹤記者的丈夫（喬塔斯利姆 飾）合作救人。
劇情如線條般簡單絲毫不複雜，像拳拳到肉的武打的《即刻救援》類型的復仇救援故事。
導演谷垣健治這次完全釋放了野性，整部電影的打鬥編排簡直是近年來的「武打片天花板」。
謝苗飾演的啞巴手作店主因為女兒被拐，那股不擇手段、如受傷野獸極具張力；場場動作戲皆挑戰暴力的上限。
尤其最後那場五人終極大混戰，分鏡與武指的創意簡直神乎其技，身邊的任何日常物件都能變成致命武器，暴力得像一場血腥芭蕾。
然而，回歸到電影文戲本身，這部片的缺點也很難讓人忽視...
劇情基本上是制式、且公式化的「老爸救女兒」套路，鋪陳單薄，警方的腐敗明目張膽到覺得太過刻意。
近乎「災難級」的對白...沒在打架、試圖用生硬的台詞交代背景或宣洩情感時，無法避免的劇情的節奏和瑕疵，實在讓人有些出戲。
是部將所有技能點都加在「武打與痛感」上的純粹爽片，雖故事和對白粗糙，但銀幕上骨頭折斷聲與拳拳到肉的視覺衝擊畫面不間斷轟炸時，文戲的笨拙似乎變得沒那麼重要了。
若是重度動作片迷，絕對是今年不可錯過的極限功夫之作。
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