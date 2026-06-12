快訊

剩3周重獲自由…酒駕男突遭獄友高舉砸地慘死獄中 檢方要辦了

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

高虹安條款？立院三讀修正選罷法引關注 高虹安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

《火遮眼》把所有技能點都點在打架！拳拳到肉爽度爆表

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
火遮眼／劇照
火遮眼／劇照

身為一個對老派動作片、香港功夫電影以及《全面突襲》（The Raid）有著無比狂熱的影迷，這次看完《火遮眼》（THE FURIOUS）後的心情真的可以用「腎上腺素飆升」來形容。

故事從父親追查女兒被拐開始，店主王偉（謝苗 飾）一路深入犯罪網路，並與失蹤記者的丈夫（喬塔斯利姆 飾）合作救人。

火遮眼／劇照
火遮眼／劇照

劇情如線條般簡單絲毫不複雜，像拳拳到肉的武打的《即刻救援》類型的復仇救援故事。

導演谷垣健治這次完全釋放了野性，整部電影的打鬥編排簡直是近年來的「武打片天花板」。

謝苗飾演的啞巴手作店主因為女兒被拐，那股不擇手段、如受傷野獸極具張力；場場動作戲皆挑戰暴力的上限。

火遮眼／劇照
火遮眼／劇照

尤其最後那場五人終極大混戰，分鏡與武指的創意簡直神乎其技，身邊的任何日常物件都能變成致命武器，暴力得像一場血腥芭蕾。

然而，回歸到電影文戲本身，這部片的缺點也很難讓人忽視...

劇情基本上是制式、且公式化的「老爸救女兒」套路，鋪陳單薄，警方的腐敗明目張膽到覺得太過刻意。

近乎「災難級」的對白...沒在打架、試圖用生硬的台詞交代背景或宣洩情感時，無法避免的劇情的節奏和瑕疵，實在讓人有些出戲。

火遮眼／劇照
火遮眼／劇照

是部將所有技能點都加在「武打與痛感」上的純粹爽片，雖故事和對白粗糙，但銀幕上骨頭折斷聲與拳拳到肉的視覺衝擊畫面不間斷轟炸時，文戲的笨拙似乎變得沒那麼重要了。

若是重度動作片迷，絕對是今年不可錯過的極限功夫之作。

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

來一杯奶茶

追蹤

相關新聞

《火遮眼》把所有技能點都點在打架！拳拳到肉爽度爆表

電影《火遮眼》（THE FURIOUS）帶來極限動作體驗，故事圍繞父親救女之旅，武打編排獨具匠心，掀起觀眾的腎上腺素。但劇情公式化、對白生硬，影響整體觀感，仍然是愛好者不容錯過的動作片。

名導史匹柏新片《揭秘日》今日上映 Hamilton表款再度劇情扮演神助攻

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新片《揭秘日》將在今晚於台灣正式上映，這部片結合科幻、驚悚與政治陰謀元素，主打「外星生命被揭露」後所引發的全球震盪。故事從一名在直播中遭遇異常現象的電視台氣象主播展開，隨著真相逐步浮現，人類社會也被推向失控邊緣。

白天吃牛肉麵、晚上變酒吧！大安區超美瀑布夜店開幕 微醺攻略看這裡

台北夜生活再添話題新地標。由ONNS團隊打造的全新酒吧品牌「Musée」正式進駐大安區核心商圈，以「No Rules, Just Vibe」為品牌精神，結合自然景觀、光影藝術與台灣味創意調酒，打造宛如當代美術館般的沉浸式品飲空間，為都會夜生活帶來全新想像。

台中人開吃！王品享鴨大里店開幕享88折 打卡再送超萌小鴨包

王品集團旗下人氣烤鴨品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」持續深耕台中市場，全新第10家門市「台中大里德芳南店」正式開幕，並祭出限時優惠搶攻暑假聚餐商機。同時，整修中的台中公益店也宣布將於7月17日重新開幕，接力推出開幕好康，吸引烤鴨愛好者朝聖。

「日本咖哩麵包總冠軍」橋爪謙典 客座台南遠東香格里拉

今年夏天，麵包控與甜點迷將迎來一場限定級日式烘焙盛宴。台南遠東香格里拉將於7月31日邀請來自日本千葉、擁有45年歷史的人氣烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者橋爪謙典（Kensuke Hashizume）首度來台客座，推出限量40席的「日常の贅沢｜日本職人麵包午後體驗」，以半自助式下午茶形式，集結日式職人麵包、現炸咖哩麵包與飯店西點，打造結合日本烘焙文化與精緻下午茶的限定餐飲體驗。

紅蔥頭變身涮嘴零食！ 北門農會推「紅蔥玉米脆」搶攻年輕市場

立委賴惠員與台南市北門區農會12日於立法院舉辦「北門區農會在地嚴選農創大賞暨紅蔥玉米脆新品發表會」，正式發表結合北門在地紅蔥頭特色與休閒零食概念的全新產品「北門紅蔥玉米脆」，盼透過創新研發與品牌包裝，讓大北門優質農產走入消費者日常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。