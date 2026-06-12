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名導史匹柏新片《揭秘日》今日上映 Hamilton表款再度劇情扮演神助攻
史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新片《揭秘日》將在今晚於台灣正式上映，這部片結合科幻、驚悚與政治陰謀元素，主打「外星生命被揭露」後所引發的全球震盪。故事從一名在直播中遭遇異常現象的電視台氣象主播展開，隨著真相逐步浮現，人類社會也被推向失控邊緣。
這部片的魅力，在於並非單純的外星人電影，而是將「資訊公開」、「政府角力」與「人類恐懼」多個子題結合打造出的高張力故事。名導史匹柏回到他熟悉的外星題材但採用更陰鬱、懸疑的敘事方式，加上直播失控與全球輿論戰的設定，讓觀眾能在大銀幕上感受到更強烈的壓迫與臨場感。
曾因演出《穿著Prada的惡魔》走紅的Emily Blunt 在片中飾演一名氣象主播／電視新聞記者，角色除了是事件見證者，並是外星真相、人類反應與故事情感串起來的核心，使她成為整部片的關鍵人物。
值得一提的是，《揭秘日》裡並出現了知名的Hamilton腕表成為重要道具，其中喬許歐康納飾演的Daniel Kellner博士便配戴上卡其陸戰系列機械表，而由柯林佛斯飾演的Noah Scanlon則戴上一款爵士系列Open Heart鏤空表，成為電影中的意外亮點；自過往Hamilton表款便頻繁在科幻電影中亮相，另一位科幻名導諾蘭的《星際效應》中，手表便乘載了關鍵資訊、推動劇情走向，另外Hamilton表款也辭曾在包含《天能》、《星際戰警》中大展鋒頭。
如此來看，從《揭秘日》到《星際效應》，Hamilton皆展現出它不只是指引時間的手表，更與美國電影、科幻電影之間早已建立起鮮明連結，一旦看到Hamilton表款出現人們會知道：探險、未知、精彩，就在不遠處！
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