白天吃牛肉麵、晚上變酒吧！大安區超美瀑布夜店開幕 微醺攻略看這裡

台北夜生活再添話題新地標。由ONNS團隊打造的全新酒吧品牌「Musée」正式進駐大安區核心商圈，以「No Rules, Just Vibe」為品牌精神，結合自然景觀、光影藝術與台灣味創意調酒，打造宛如當代美術館般的沉浸式品飲空間，為都會夜生活帶來全新想像。

「Musée」白天是牛肉麵店，早上11點開賣牛肉麵，晚上8點以後是越夜越美麗的酒吧；白天牛肉麵店（11:00～20:00）低消是一份麵食，酒吧（20:00～06:00）平日低消480元、週末580元（皆包含一成服務費）。

有別於傳統強調奢華或派對氛圍的酒吧，Musée試圖營造一種鬧中取靜的體驗。空間以當代美術館為設計概念，大量運用天然石材、植栽、水景與科技燈光裝置，透過瀑布、水氣與光影交織，形成兼具自然感與未來感的場域氛圍。當人們穿過仁愛路繁忙街景走入店內，彷彿瞬間切換至另一種節奏，在城市中心找到短暫抽離現實的角落。

除了空間設計，Musée此次最受矚目的亮點則是以「台灣人的味覺記憶」為主題打造的全新酒單。團隊運用近年流行的澄清技法，重新拆解並重組熟悉的台灣味，讓風味更加純淨且層次鮮明。其中包括融合決明子茶、焦糖烤布蕾與珍珠奶茶元素的「烤布蕾珍奶」、結合紅豆、栗子與粉粿意象的「紅豆粉粿」，以及取材自古早味楊桃冰的同名調酒等作品，將許多人熟悉的日常滋味轉化為充滿創意的微醺體驗。

此外，品牌也將台灣經典小吃帶進酒吧文化，推出牛肉麵系列餐點。從清燉、紅燒、麻辣到番茄口味皆有提供，並延伸出青花椒與松露等特色版本，透過不同香氣與風味組合，展現台灣飲食文化的多元樣貌。

從瀑布造景、裝置藝術到充滿台灣記憶的調酒與餐點，Musée不只是酒吧，更像是一座可以品飲、可以體驗的當代美術館，為台北夜生活增添全新的文化風景。

◎Musée基本資訊 ．地址：台北市仁愛路四段141號 ．營業時間：11:00～20:00 ； 20:00～06:00 ．訂位方式： ichef、 Line、IG ．座位數：70席 ．社群： Musée.taipei （IG）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紅豆粉粿。圖／Musée提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場共70席座位。圖／Musée提供

楊桃冰。圖／Musée提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蓮霧莎莎。圖／Musée提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Musée大量運用科技燈光裝置，透過瀑布、水氣與光影交織，形成兼具自然感與未來感的場域氛圍。圖／Musée提供