台中人開吃！王品享鴨大里店開幕享88折 打卡再送超萌小鴨包

王品集團旗下人氣烤鴨品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」持續深耕台中市場，全新第10家門市「台中大里德芳南店」正式開幕，並祭出限時優惠搶攻暑假聚餐商機。同時，整修中的台中公益店也宣布將於7月17日重新開幕，接力推出開幕好康，吸引烤鴨愛好者朝聖。

看準大里區鄰近台74線與中投快速道路，且擁有龐大人口與消費潛力，享鴨選擇在此設立全新據點。即日起至6月23日止，民眾前往大里德芳南店內用多人套餐，只要出示與鴨子相關的合照畫面，不論是旅遊拍攝的鴨群、卡通角色，或過往享鴨用餐照片，都可享套餐88折優惠。活動期間於社群平台打卡並標註大里店，每桌還可獲贈造型吸睛的「小鴨包」一份。

此外，完成升級改裝的台中公益店也將於7月17日重新開幕。自7月17日至31日期間，消費多人套餐並出示與鴨子相關照片，即可免費獲得人氣料理「陳釀梅子雞球」；同步完成社群打卡，也能獲得小鴨包招待。

為歡慶雙店開幕，品牌再加碼於7月18日至19日在台中IKEA前山杉市集舉辦快閃活動，現場除了安排主廚示範片鴨秀外，民眾完成互動遊戲並加入品牌LINE好友，還有機會獲得現做「頑皮小鴨堡」及陳釀梅子雞球兌換券。品牌表示，希望透過一系列趣味活動與限定優惠，讓更多台中民眾感受招牌烤鴨與中華料理的魅力。

享鴨歡慶台中大里德芳南店全新開幕，推出套餐88折、贈小鴨包好康。圖／王品集團提供