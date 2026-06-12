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「日本咖哩麵包總冠軍」橋爪謙典 客座台南遠東香格里拉

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台南遠東香格里拉將於7月31日邀請來自日本千葉、擁有45年歷史的人氣烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者橋爪謙典（Kensuke Hashizume）首度來台客座。業者／提供
台南遠東香格里拉將於7月31日邀請來自日本千葉、擁有45年歷史的人氣烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者橋爪謙典（Kensuke Hashizume）首度來台客座。業者／提供

今年夏天，麵包控與甜點迷將迎來一場限定級日式烘焙盛宴。台南遠東香格里拉將於7月31日邀請來自日本千葉、擁有45年歷史的人氣烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者橋爪謙典（Kensuke Hashizume）首度來台客座，推出限量40席的「日常の贅沢｜日本職人麵包午後體驗」，以半自助式下午茶形式，集結日式職人麵包、現炸咖哩麵包與飯店西點，打造結合日本烘焙文化與精緻下午茶的限定餐飲體驗。

橋爪謙典為日本千葉人氣烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者，自年輕時即進入店鋪體系，從門市店長開始歷練，逐步接手五間店鋪營運，並成功將整體業績提升三倍，在日本烘焙業界累積高度知名度。

橋爪主廚近年憑藉代表作「咖哩麵包」於日本指標性賽事「日本咖哩麵包大賽」連續三年獲獎，並二度奪下最高金賞。2025年適逢大賽十周年，主辦單位首度集結歷屆最高金賞得主舉辦總冠軍賽，參賽資格僅限歷年最高金賞受賞者。橋爪謙典最終從全日本作品中脫穎而出，奪得首屆「十年冠軍爭霸賽」總冠軍殊榮，成為歷屆最高金賞得主決戰中的最終優勝者，也讓其作品成為近年日本烘焙界備受矚目的代表作之一。

橋爪主廚最具代表性的作品，莫過於榮獲最高金賞肯定的招牌咖哩麵包。與一般日式咖哩麵包不同，其內餡製程堅持不加一滴水，而是以雞骨、和牛及乾香菇熬製的三種高湯作為基底，加入牛筋肉、牛豬混合絞肉與大量香味蔬菜，經長時間燉煮後再熟成一夜，讓蔬菜甘甜、肉類鮮味與香料層次充分融合，呈現濃郁卻不厚重的日式咖哩風味。

橋爪主廚亦堅持「職人哲學」，也就是「現做、現炸、剛出爐」，希望消費者能在最佳狀態下品嚐產品。外層酥脆、麵包體柔軟、內餡濃郁飽滿的特色，使其成為日本麵包愛好者間極具人氣的代表作品。

除咖哩麵包外，橋爪主廚亦以「幸福吐司」與石窯烘焙技術聞名，透過高含水麵團控制與精準發酵管理，打造柔軟濕潤口感與細膩麥香，展現日本職人對細節與工藝的堅持。

麵包 香格里拉 日本

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