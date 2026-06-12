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紅蔥頭變身涮嘴零食！ 北門農會推「紅蔥玉米脆」搶攻年輕市場

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
北門區農會在地嚴選農創大賞暨紅蔥玉米脆新品發表會。賴惠員國會辦公室／提供
北門區農會在地嚴選農創大賞暨紅蔥玉米脆新品發表會。賴惠員國會辦公室／提供

立委賴惠員與台南市北門農會12日於立法院舉辦「北門區農會在地嚴選農創大賞暨紅蔥玉米脆新品發表會」，正式發表結合北門在地紅蔥頭特色與休閒零食概念的全新產品「北門紅蔥玉米脆」，盼透過創新研發與品牌包裝，讓大北門優質農產走入消費者日常。

農業部次長胡忠一、金管會副主委陳彥良，以及立委柯建銘、林俊憲、郭國文、林月琴、陳培瑜、王美惠、陳瑩、鍾佳濱、王正旭、羅美玲、陳俊宇、陳秀寶、邱志偉、吳秉叡、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、伍麗華、謝龍介、陳超明、陳昭姿等人皆到場支持。

賴惠員表示，台南是台灣重要的農業重鎮，面對氣候變遷、市場競爭與消費型態改變，農業不能只停留在生產端，而必須朝高值化、品牌化與多元加工方向發展，才能持續提升競爭力。

她指出，紅蔥頭是沿海大北門地區的重要特色作物，長期以來以香氣濃郁、品質優良深受市場肯定，因此如何把優質在地農產進一步轉化為更符合市場需求的產品，就是地方農業升級的重要課題。

賴惠員說，這次北門區農會歷經半年研發推出「紅蔥玉米脆」，將北門優質紅蔥頭融入休閒零食，不僅保留在地風味，也以創新方式拓展年輕市場與多元通路。

這項新品的推出，不只是把傳統料理食材轉化為貼近現代生活的加工食品，更展現地方農會從生產端走向加工端、品牌端的用心與行動力，也是台南農產升級的具體成果。

台南市北門區農會總幹事陳柏凱表示，希望讓年輕人知道，阿嬤廚房裡的紅蔥香，也能變成看劇、野餐時最時尚的零嘴。「紅蔥玉米脆」每一口都能吃到純正的台南紅蔥香，鹹甜交織、酥脆不膩，絕對是今年最搶手的辦公室團購聖品。

陳柏凱透漏，「紅蔥玉米脆」即日起將於北門區農會、各大指定農會通路以及線上電商平台正式上架。為慶祝新品上市，近期將推出限時嚐鮮優惠，歡迎全台愛吃零嘴、支持台灣在地農業的朋友們踴躍訂購，共同品嚐這款來自台南沿海的「黑金傳奇」。

賴惠員強調，農產品加工除了產品開發，更牽動農民收益、產銷調節與地方產業升級；透過精緻包裝與創意研發，不僅有助穩定農民收益、因應盛產期壓力，也能把台南農產品牌推向更大市場。

北門 農會 陳昭姿

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