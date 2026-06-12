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一瓶解鎖16杯冰咖啡！雀巢全球爆紅Espresso濃縮液登台 兩瓶現折100元
隨著居家冰咖啡與DIY特調風潮持續升溫，雀巢宣布引進在英國、美國、日本及澳洲等市場引發熱烈討論的全球人氣新品「NESCAFÉ 雀巢咖啡 Espresso濃縮液」，以冷水即溶、一瓶可調製16杯咖啡的便利特性，搶攻夏季居家冰咖啡市場。
雀巢表示，此次推出的Espresso濃縮液主打「高度便利」與「自由調配」，只需加入冷水、牛奶或其他飲品，即可快速完成各式冰咖啡特調，在家也能享受媲美咖啡館等級的飲用體驗。
品牌表示，NESCAFÉ Espresso濃縮液採用液態濃縮咖啡形式，選用阿拉比卡咖啡豆製成，可迅速溶於冷水或鮮奶，即使加入大量冰塊，仍能維持濃郁咖啡香氣與厚實口感。
產品最大特色在於可依照個人口味自由調整濃淡與配方，只要簡單加入飲品即可變化出多種風味。除了經典冰美式與冰拿鐵，也能搭配氣泡水、果汁等飲品，創造氣泡美式、西西里咖啡、椰子美式、香椰拿鐵、芭樂美式、鳳梨美式及茶咖啡等創意喝法，滿足消費者不同情境與口味需求。
此次台灣首波上市推出「無糖黑咖啡」與「焦糖口味」兩款風味，每瓶建議售價299元，可調製約16杯咖啡。即日起於momo購物網、蝦皮購物、PChome及家樂福量販店等通路上市販售，新品上市期間同步推出優惠活動，任選兩瓶可現折100元。
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