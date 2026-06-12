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漢堡排天花板「挽肉と米」進軍台中！全台首間獨棟街邊店「這天」開幕

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
漢堡排現場炭火直烤、即時上桌。圖／富錦樹集團提供
漢堡排現場炭火直烤、即時上桌。圖／富錦樹集團提供

來自東京吉祥寺、掀起全球漢堡排熱潮的日本人氣品牌「挽肉と米」，正式宣布進軍台中，將於6月17日在台中公益路開設全台第三家門市，不僅是中部首店，也是全台首間獨棟街邊店，預計再度掀起排隊熱潮。

2020年創立於東京吉祥寺的「挽肉と米」，以「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」為核心理念聞名。品牌主打將一道看似平凡的漢堡排做到極致，透過現場絞肉、炭火直烤與即時上桌，打造結合視覺、嗅覺與味覺的沉浸式用餐體驗，也因此迅速成為日本最具代表性的排隊名店之一。

此次開幕的台中公益店選址於公益路美食戰區，占地採獨棟街邊店規格打造，大面積落地窗搭配溫潤木質設計，營造明亮且舒適的空間氛圍。店內共規劃28席座位，並延續品牌招牌的雙環式劇場烤台設計，讓顧客能近距離欣賞職人從拍打絞肉、炭火燒烤到料理完成的每一個細節，感受宛如料理劇場般的臨場感。

餐點部分維持品牌經典套餐形式，選用日本鹿兒島A5極黑和牛製作漢堡排，每份套餐提供三顆90公克漢堡排，依照用餐節奏逐顆現烤上桌，確保每一口都能品嘗到最佳溫度與肉汁狀態。套餐同時附上雞蛋、味噌湯，以及可無限續用的白飯。品牌特別使用日本傳統羽釜鍋炊飯，透過持續輪替炊煮，讓顧客即使續飯也能吃到剛起鍋的香氣與口感。

為歡慶台中首店開幕，品牌同步推出限定新品，包括以百香果、薄荷葉與氣泡水調製的「百香Mojito」，以及人氣回歸的「金鑽鳳梨冰茶」。此外，也首度引進日本同款莎莎醬，以番茄、青辣椒、紫洋蔥與香菜現點現做，透過酸香與微辣層次襯托牛肉鮮味，帶來不同於以往的漢堡排吃法。

配合開幕活動，凡於台中公益店消費套餐，即可獲得限量開幕紀念壓克力磁鐵乙個，數量有限送完為止。隨著品牌正式插旗中台灣，也讓台中再添一處備受矚目的話題美食新地標。

◎挽肉と米 台中公益店

．地址：台中市西區公益路327號

．營業時間：12:00～22:00

．開幕日期：6月17日（三）

．預約方式： inline 線上訂位 / 現場候位

新店面延續品牌招牌的雙環式劇場烤台設計。圖／富錦樹集團提供
新店面延續品牌招牌的雙環式劇場烤台設計。圖／富錦樹集團提供

金鑽鳳梨冰茶。圖／富錦樹集團提供
金鑽鳳梨冰茶。圖／富錦樹集團提供

「挽肉と米」以「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」為核心理念聞名。圖／富錦樹集團提供
「挽肉と米」以「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」為核心理念聞名。圖／富錦樹集團提供

漢堡 台中 東京

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