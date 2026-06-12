世足商機全面引爆！全台飯店瘋足球應援 抽美國門票、送50萬住宿大獎

四年一度的全球足球盛事——2026 FIFA世界盃足球賽將於台灣時間6月12日正式開踢，為期超過一個月的賽事不僅點燃球迷熱情，也帶動觀賽商機全面升溫。看準世界盃帶來的龐大人潮與消費需求，全台飯店紛紛推出觀賽派對、住房專案及應援活動，從百吋大螢幕直播、啤酒優惠到限定贈禮與抽獎活動，希望吸引足球迷邊旅行邊追賽事。

●礁溪老爺酒店｜挑戰夏日運動場 冠軍免費入住豪華套房7天6夜

今年最吸睛的大獎之一，來自礁溪老爺酒店推出的「GOAL！老爺夏日運動場」。即日起至8月31日，旅客可挑戰足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿、守門員挑戰及小小足球賽等5大互動關卡，其中，足球、棒球及高爾夫項目將列入競賽，優勝者有機會獲得市價近50萬元的豪華老爺套房7天6夜住宿體驗。

除了運動挑戰，飯店同步推出世界盃主辦國美國、加拿大與墨西哥主題美食，包括巧克力辣醬牛、墨西哥鮮蝦鳳梨烤串、墨西哥塔可餅、水牛城辣雞翅及加拿大經典肉汁薯條等特色料理。醴泉大廳酒吧也推出足球應援餐點與足球造型甜點，讓旅客從味蕾感受世足氛圍。

此外，礁溪老爺延續廣受好評的「閱讀與旅行2.0」計畫，邀請文化評論人詹偉雄以世界盃為題開講，並規劃觀賽活動，結合運動、閱讀與旅行體驗。

●桃園大溪笠復威斯汀｜消費滿額抽美國世界盃門票

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則打造「足球狂歡基地」，祭出世界盃門票抽獎活動。即日起至7月20日，住房或餐飲單筆消費滿3,000元即可參加抽獎，首波將抽出3組幸運得主，每組可獲得兩張美國洛杉磯或達拉斯世界盃賽事門票；第二波再抽出3位得主，各可獲得20,260點萬豪旅享家點數。

館內同步推出足球主題餐飲優惠，點購指定餐點可享啤酒或國家隊特調買一送一，穿著支持球隊球衣到場，更可免費獲得啤酒或特調飲品。最吸睛的餐點莫過於重達約1.2公斤的「美國巨無霸足球牛肉堡」，搭配大螢幕直播與花式足球表演，打造濃厚足球嘉年華氛圍。

●台北六福萬怡酒店｜百吋大螢幕觀賽 啤酒買二送一

位於南港車站上方的台北六福萬怡酒店，旗下The Lounge大廳酒吧即日起至7月19日推出世界盃觀賽活動，以百吋大螢幕打造沉浸式看球空間。

活動期間消費任一餐點，即可享海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一優惠，也可選擇每人666元享一小時生啤酒暢飲。另推出每套999元的「進球狂歡組合餐」，包含炸物拼盤與兩瓶啤酒，現場打卡或留下Google五星好評還可免費獲贈松露薯條。

●COZZI Blu和逸飯店桃園館｜「逸．酒癮」升級天天暢飲

位於桃園青埔的COZZI Blu和逸飯店桃園館，旗下Blu Bar則以深海船艙主題空間迎接足球熱潮。即日起至7月20日推出「國際足球賽事限定套餐」，每套359元加一成服務費，包含熱狗堡與生啤酒組合。

同時原本周末限定的「逸．酒癮」方案全面升級為每日供應，提供兩小時無限暢飲服務，包含特色調酒、生啤酒、紅白酒及軟性飲料，單人799元加一成、雙人優惠價1,399元加一成。搭配深海主題空間與星級餐飲服務，成為青埔地區熱門觀賽聚點。

●小鹿文娛｜串聯全台館別打造足球應援派對

小鹿文娛旅宿集團則整合台北、台南與花蓮多館資源，推出「FIFA世界盃熱血應援計畫」。各館公共空間設置大型投影設備與音響系統，營造沉浸式觀賽體驗，並提供免費零食與飲品陪伴旅客熬夜追球。

即日起至6月30日，民眾至官方Facebook指定貼文留言支持球隊並加油打氣，還有機會獲得限量「FAWN LIFE潮流運動毛巾」，讓世界盃熱潮從線下延伸至線上。

●將捷金鬱金香酒店｜入住淡水河景第一排 送世界盃應援禮

新北淡水的將捷金鬱金香酒店則推出「Goal！世界盃！吶喊假期住房專案」，即日起至7月15日開放預訂，入住期間至7月19日，一泊一食每房5,888元起。

飯店坐擁淡水河岸第一排景觀，可遠眺淡江大橋、觀音山及河景風光。專案除含早餐外，每房再加贈滬尾之星「世界盃應援禮」，讓旅客在河岸美景中同步感受足球盛事魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

足球應援餐點與足球造型甜點同步登場。圖/礁溪老爺提供

「路境行旅臺南西門館」館內公共空間設有大型投影與音響設備，打造沉浸式觀賽氛圍。圖/小鹿文娛提供

礁溪老爺夏日運動場活動，祭出全館唯一市價近50萬元的豪華老爺套房7天6夜免費住宿作為冠軍大獎。圖/礁溪老爺提供

台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge自6/11起至7/19賽事期間推出限定餐飲優惠。圖/台北六福萬怡提供

「路境行旅花蓮大同館」館內公共空間設有大型投影與音響設備，打造沉浸式觀賽氛圍。圖/小鹿文娛提供

搶攻足球熱，大廳酒吧於活動期間限定各國特色主題美食。圖/桃園大溪笠復威斯汀提供

台北六福萬怡酒店大廳酒吧邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，在挑高寬敞的空間中感受賽事張力。圖/台北六福萬怡提供

住房專案除提供早餐外，每房再加贈滬尾之星「世界盃應援禮」乙份。圖/將捷金鬱金香酒店提供

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館3樓的Blu Bar，將「逸．酒癮」暢飲專案由周末限定升級為每日供應。圖/和逸飯店提供

※飲酒過量有害健康，禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒。