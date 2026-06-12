去東京必買！GUCCI Osteria餐廳 x 樋口裕子鐵盒餅乾 完賣倒數中

GUCCI推出了一款飾有插畫家樋口裕子（Yuko Higuchi）作品的特製鐵盒餅乾，將藝術感與甜點收藏價值巧妙結合。這款商品不僅適合作為贈禮，也能在各種場合慢慢品味，傳遞溫度與喜悅，成為令人難忘的甜美心意之選。

樋口裕子畢業於多摩美術大學油畫系，之後以東京為創作據點持續發展。她在2014年以《ふたりのねこ》正式以繪本作家身分出道，並陸續推出多本繪本與畫集。她較少公開個人資訊，也不常露面，神祕氣質反而成為她的魅力之一；樋口裕子曾獲得「福沢一郎賞」等肯定，展現紮實的繪畫實力。近年來更舉辦多次個展，包括巡迴日本多地的《ヒグチユウコ展 circus》與《CIRCUS FINAL END》。此外，她也與迪士尼、寶可夢等品牌合作，讓作品跨足插畫、時尚與商業設計。

樋口裕子的畫風以貓、少女、鳥類、蘑菇與各種動植物為主，並常將不同生物拼合成奇異又可愛的角色。她擅長以細膩線條與鮮明色彩構成畫面，同時融入黑暗、超現實與些許怪誕感，形成「可愛與獵奇並存」的獨特視覺語言。

這款鐵盒餅乾為日本限定商品，含稅價格為12,960日圓、屬限量販售，且不提供海外訂單。雖然購買資格不限、也無每日購買數量限制，但銷售期預計會在本周末或下周停止接受訂單；同時，東京GUCCI Osteria也自4月下旬起推出NEKOHAMA抹茶製作的抹茶提拉米蘇聖代，不妨直接前往東京GUCCI Osteria餐廳、品嚐感動與美味。

日本的GUCCI Osteria餐廳，位於東京銀座。圖／GUCCI提供

GUCCI與日本知名插畫家樋口裕子發表了聯名鐵盒餅乾，採取限量生產、並即將停止販售。圖／翻攝自IG

GUCCI與樋口裕子的聯名鐵盒餅乾雖然購買資格不限、也無每日購買數量限制，但銷售期預計會在本周末或下周停止接受訂單。圖／翻攝自IG