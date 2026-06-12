米其林雙星夏日開戰！綠星進駐飯店早餐、一星名廚端出全新法式菜單

米其林星料理從早餐吃到晚餐不是夢。今夏綠星名店進駐北投老爺，推出朝食料理；而亞都麗緻大飯店館內的一星餐廳「巴黎廳1930X高山英紀」則換上夏季新菜，話題十足。

北投老爺即日起於PURE歐式餐廳推出限定「蔬醒．朝食」早餐餐檯，每位820元另加一成服務費，開放非住房旅客預約用餐。此次合作攜手連續5年榮獲「米其林綠星」肯定的蔬食品牌「陽明春天」，以「山林旬味 × 永續蔬食」為主題，將在地食材、健康飲食與環境永續理念融入早餐體驗。

此次聯名最大亮點，是多款首次於早餐餐檯亮相的特色料理。包括以經典白菜滷為靈感打造的「紅燒素獅子頭」、包覆彩蔬並搭配特製酸甜醬汁的「照燒彩蔬豆包捲」，以及陽明春天招牌菜色「麻油猴頭菇」。此外，餐檯也將輪番供應咖哩獅子頭、梅乾菜獅子頭、黑胡椒猴頭菇及三杯山藥鮮蔬總匯等熱食，展現蔬食料理的豐富樣貌。

早餐餐檯也包括陽明山在地小農食材，包括每日鮮採蔬菜、關渡米搭配古早味素肉燥、多樣蒸時蔬及手工饅頭等；湯品則輪流提供黑松露濃湯、黃金南瓜濃湯與胡椒當歸鮮蔬湯，打造兼顧美味與健康的晨間饗宴。

連續多年摘下米其林一星的「巴黎廳1930X高山英紀」，即日起至9月9日推出全新夏季菜單「仲夏時光．流金印象」，每位3,600元起加一成服務費。由廚藝總監高山英紀以南法普羅旺斯夏日風情為靈感，運用黃綠櫛瓜、番茄、皇帝豆、芒果等當令食材，將盛夏陽光化為盤中流金色彩。

高山英紀表示，夏日炎炎容易影響食慾，因此希望透過清爽且富有層次的料理，帶給饕客愉悅、充滿活力的用餐體驗。新菜單包括「番茄．薄荷凍」、「花枝燉菜」、「牛蒡湯」、「鮑魚燉飯」及招牌「蔬菜千層壽司」等料理，展現忠於食材原味與展現季節感的特色。

其中，主菜「紐西蘭和羊」取最柔嫩的羊鞍部位搭配迷迭香與蒜泥調味，外層包覆麵包烘烤至五分熟，呈現外酥內嫩的口感；甜點則以夏季代表水果打造「芒果千層酥」，酥脆千層酥皮夾入濃郁芒果醬，為整套夏日套餐畫下亮眼句點。

「主廚歡迎小點」以南法普羅旺斯陽光的氣息為靈感，為夏季盛宴開啟序幕。圖/亞都麗緻提供

北投老爺酒店Pure餐廳主廚陳裕民攜手陽明春天團隊規劃聯名早餐餐檯，將米其林綠星蔬食理念融入飯店早餐體驗。圖/北投老爺酒店提供

甜點「芒果千層酥」以溫熱的熱千層酥皮，夾入果香濃濃郁的芒果醬。圖/亞都麗緻提供