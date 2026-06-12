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變身擬態章魚！台中海洋館夏日特展 1秒平視「花枝魔幻轉色」超震撼

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
烏賊能透過肌肉控制表皮色素細胞的擴張與收縮，在短時間內完成複雜的紋理和色彩轉換。圖／台中海洋館提供
烏賊能透過肌肉控制表皮色素細胞的擴張與收縮，在短時間內完成複雜的紋理和色彩轉換。圖／台中海洋館提供

當訪客試著用自己的手臂，去複製章魚收縮觸手的弧度時，「擬態」便不再只是教科書上的名詞，而是一次親身體會過的肌肉記憶；台中海洋館將於6月19日起至10月11日，推出全新「海洋幻術師：擬態與偽裝大師」特展，帶領觀眾近距離直擊海洋生物如何將「視覺欺騙」，演化成一門登峰造極的生存技藝。

台中海洋館表示，走進精心打造的特展區，展缸設計刻意引導觀眾的視線與生物齊平，在如此近的距離下，虎斑烏賊（花枝）皮膚在不到一秒內完成的魔幻色彩轉換清晰可見；而靜止在沙地上的玫瑰毒鮋（石頭魚），其化身為一塊粗糙礁石的隱匿過程，也能被仔細辨認；觀眾最大的感受將是「前所未有的貼近」。

館方強調，以這樣的近距離接觸，並非單純為了觀賞舒適，而是「必要」的，因為擬態與偽裝的破綻與精髓，全藏在那些最容易被忽略的細節裡，觸手的微妙角度、皮膚的凹凸質地，甚至是牠們選擇「絕對靜止」的瞬間，畢竟許多關鍵的擬態行為，往往只發生在一剎那，或需要特定的天敵、捕食觸發情境才會顯現。

展覽現場也同步播映珍稀的野外紀錄影像，透過記錄物種在自然環境中的完整行為序列，作為缸體觀察的知識延伸，許多參觀者往往在看完野外影片、了解生物的動機後，再回頭看眼前的展缸，原本看似尋常的細節，頓時將變得立體且清晰。

台中海洋館嘗試將「讓人忘記自己是訪客」的沉浸式設計初衷發揮到極致，除了靜態與動態的觀察，特展區內特別規劃了科技互動裝置，觀眾只要站在螢幕前，就能跟著畫面引導，用自己的身體去模仿大名鼎鼎的「擬態章魚」，不管是收縮肢體如海蛇、張開雙臂如蓑鮋、還是壓扁身軀如比目魚，系統都將透過即時影像辨識，比對觀眾的姿態完成度。

台中海洋館將於6月19日起至10月11日，推出全新「海洋幻術師：擬態與偽裝大師」特展。圖／台中海洋館提供
台中海洋館將於6月19日起至10月11日，推出全新「海洋幻術師：擬態與偽裝大師」特展。圖／台中海洋館提供

觀眾跟著引導收縮如海蛇、張開如蓑鮋、壓扁如比目魚，以身體模仿擬態章魚的三種形態，藉由影像辨識即時比對姿態完成度。圖／台中海洋館提供
觀眾跟著引導收縮如海蛇、張開如蓑鮋、壓扁如比目魚，以身體模仿擬態章魚的三種形態，藉由影像辨識即時比對姿態完成度。圖／台中海洋館提供

章魚 台中海洋館

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