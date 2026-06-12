搶攻高溫避暑商機 統一超7-ELEVEN門市推五大消暑對策

搶攻端午節、夏季高溫避暑商機，統一超（2912）透過全台7,300多家門市、5大國道服務區等多元服務據點，以友善避暑空間、全店滿額優惠、消暑沁涼食飲、應景IP小物、踩點特色服務五大差異化做法，持續打造離消費者最近的抗暑生活服務平台。

迎接酷暑熱浪，統一超商貼心打造友善避暑空間，全台7,300多家7-ELEVEN門市串聯5大國道服務區，提供舒適涼爽的休憩與遊逛空間，門市以一站購足消暑沁涼食飲需求，強化CITY系列飲品、冰塊杯、常溫、冷藏瓶裝飲料、鮮食冷麵結構、現做冰品等多元結構備貨量提升2~3倍；統一超商經營的5大國道服務區(清水、泰安、東山、新仁德、關廟)，透過增強食飲備貨量、延長營業時間、擴增休憩座位與停車位以提升服務量能外，更於6月19日至21日期間推出到任一服務區單日單筆消費滿額、尋找「三角形元素」物品並合影拍照活動，完成指定任務即贈限量的端午節限定香片、香包，名額有限、送完為止。

7-ELEVEN迎接高溫酷暑推出全店滿額消費優惠，讓民眾宅家吹冷氣或外出到門市避暑補給都能同享優惠。uniopen會員自6月17日起至6月21日止限時5天購買眾多指定商品滿222元立折20元、或滿1,111元立折120元，等於單筆消費最高可享89折優惠，人氣CITY系列飲品優惠還能加入滿額優惠享有折上折好康，推薦CITY CAFE特大濃萃美式買2送2、CITY TEA梔子花青茶買2送2超值組合；同時消費滿1,111或1,711元可再獲得民生用品兌換券，雙重好康必須拿下。

高溫吃冰沁爽降溫，端午節期間雪淋霜霜淇淋與酷聖霜霜淇淋，憑uniopen聯名卡、icash pay、icash2.0指定支付工具享有第二件半價優惠；同步思樂冰全品項享第二件半價優惠，另外推薦大人系思樂冰搭配小酒優惠價只要100元起，沁涼組合推薦「哈密瓜思風味思樂冰+絕對伏特加-覆盆莓」。

另外，因應端午節到來，7-ELEVEN也替粉絲們準備超萌的端午節應景IP周邊小物，包含全台獨家限定販售「三麗鷗端午造型香包吊飾」，趣味五色粽葉可當鑰匙圈或掛於包包，全款拿下最齊全；「飛天小女警粽子造型香氛掛飾」可隨機獲得花花、泡泡、毛毛還有各種經典角色變身粽飾，每款搭配獨特香氛，6月17日起限定門市實體限量販售。