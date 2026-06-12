王品旗下「享鴨」台中大里開新店 拍鴨子照片套餐打88折

烤鴨控準備衝了，王品（2727）旗下高人氣排隊品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」，歡慶台中大里德芳南店全新開幕，即日起到6月23日止，到大里店出示與鴨子相關合照畫面，即可享套餐88折好康。社群打卡標註享鴨大里店，每桌再贈小鴨包1份。台中公益店也將在7月17日升級裝修後強勢回歸，於7月17日-7月31日來店出示指定合照、內用套餐，招待陳釀梅子雞球，讓台中鄉親能夠大飽口福，在家就近就能想吃美味烤鴨。

看好台中大里鄰近台74號及中投快速道路、加上是台中第三大行政區，交通優勢加人口多，帶動消費力強勁。「享鴨」第10家門市選擇落腳台中大里，並在6月盛大開幕祭優惠寵客。為了讓大里的鴨粉們一飽口福，發起尋鴨大作戰，邀請台中饕客化身鴨偵探。即日起到6月23日期間到店消費多人套餐，並出示與鴨子相關合照，例如：門市用餐烤鴨、享鴨招牌上的鴨子或唐老鴨等合照，即可享套餐88折優惠。另外在社群打卡大里德芳南店，還能獲得免費招待超萌小鴨包，好吃又好拍。

「享鴨」台中公益店接力在7月17日重磅回歸，優惠同樣超有誠意，7月17日-7月31日開幕慶期間，到店消費多人套餐、出示與鴨相關合照畫面，即可免費大啖陳釀梅子雞球。活動期間，社群打卡標註享鴨公益店，同樣可獲得超萌小鴨包1份。

另外歡慶大里德芳南店、台中公益店開幕再加碼，7月18日-7月19日，品牌預計在台中IKEA前的山杉市集舉辦造勢活動，請來主廚現場片鴨，完成遊戲互動、並成為品牌Line好友，即可獲得現片現做的頑皮小鴨堡以及陳釀梅子雞球免費兌換券，預計每日限量600份。