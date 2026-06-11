台韓美妝零時差時代到來！OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐台灣康是美

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美，零時差接軌最新韓系美容趨勢。目前OLIVE YOUNG四大自有品牌暢銷商品已導入全台康是美門市，並持續擴大專區布局，預計今年將拓展OLIVE YOUNG四大自有品牌專區至全台120家康是美門市。今天（6月11日）記者會邀請啦啦隊女神李多慧、籃籃化身彩妝師，聯手為粉絲打造韓系女神風采，並分享私下最愛的保養與彩妝清單。

擁有高度討論度的OLIVE YOUNG四大自有品牌長期霸佔OLIVE YOUNG熱銷排行榜，AKWG億泰國際觀察到台灣市場近年對韓系美妝與機能型保養需求持續升溫，因此促成OLIVE YOUNG四大代表性自有品牌於康是美上架，讓台灣消費者能更即時掌握韓國最新美容趨勢與人氣商品。去年12月底OLIVE YOUNG四大自有品牌正式進駐康是美以來，短短半年即繳出亮眼成績單，帶動韓系彩妝保養持續雙位數成長。

OLIVE YOUNG四大自有品牌包括：主打高機能護膚的BIOHEAL BOH，明星商品包括益生菌緊緻系列、益生膠原蛋白系列等；OLIVE YOUNG旗下最受歡迎的綠色植萃護膚品牌BRINGGREEN，主打天然竹萃深層保濕潤唇精華霜、高效能積雪草毛孔護理控油保濕精華液、茶樹積雪草舒敏保濕面膜等；韓妞最愛的潮流彩妝品牌colorgram，人氣商品包括糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉、彩色計算機眼影盤等；彩妝師指定專業彩妝品牌wakemake，人氣熱銷商品包括16色眼影盤、暈染修容頰彩、玻璃水光唇釉等。

為慶祝康是美完成全台600家門市里程碑，即日起推出「BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌彈力經典限量組合」，包括BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌面霜50ml、3D全方位緊實提拉益生菌彈力精華液15ml、3D全方位緊實益生菌噴霧20ml，市價1,100元，全台限量發售。

記者會現場邀請啦啦隊女神李多慧、籃籃現身站台，突擊開箱兩人隨身化妝包，公開平時打造女神風采的愛用品與保養技巧。李多慧分享自己平日化妝小心機：「打造韓系美妝的重點在於畫龍點睛，我都會根據場合需要，選擇適合的眼影及腮紅色彩，16色眼影盤、有水光感的唇釉超級重要，要化出很像裸妝的感覺，但又會讓人覺得你哪裡很不一樣，會一直想要看著你。」

而特別重視「養膚」的籃籃則表示：「因為我是乾性肌膚，常跑外景水份流失得快，沒認真保養就很容易脫皮跟乾燥，所以我每天卸妝後一定先用保濕精華液補水，再用緊實面霜拉提，讓臉部線條更立體。」

OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美，打造零時差K-Beauty體驗。圖／AKWG億泰國際提供

OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美，籃籃為今天（6月11日）記者會現身應援。圖／AKWG億泰國際提供

OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美，李多慧為今天（6月11日）記者會現身應援。圖／AKWG億泰國際提供

啦啦隊人氣王李多慧（左）、籃籃化身彩妝師，並突擊開箱隨身化妝包。圖／AKWG億泰國際提供