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關於珠寶造型風格？ Boucheron推全新stylistic tools風格造型指南

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Classique Quatre耳環疊搭在英式風衣的肩章上、展現巾幗不讓鬚眉的英氣。圖／Boucheron提供
Classique Quatre耳環疊搭在英式風衣的肩章上、展現巾幗不讓鬚眉的英氣。圖／Boucheron提供

法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日發表全新「stylistic tools風格造型指南」企劃，全系列形象包含超過50張以上形象視覺，不僅推薦涵蓋手表、戒指、耳環、耳扣、項鍊等新品，更一次提出8種風格指南，高度跳脫了過往珠寶穿戴的制式想像。

原來本次的「stylistic tools風格造型指南」將品牌典藏的骨董品與經典Quatre、Serpent Bohème和Reflet系列並置，同時提出了「腕錶不止於腕間」、「層疊自成風格」、「經典不只有一種模樣」、「色彩相映成趣」、「交織材質層次」、「同色系之美、「勾勒優雅身形」與「餘韻層層迴盪」等六種主張。

像是將原本用於耳朵的耳扣改而別在窄版領帶的側邊、形成造型效果，同時領帶上更別上一只骨董風格的項鍊表，此外Boucheron的Classique Quatre耳環則疊搭在英式風衣的肩章上、展現英氣，不同尺寸的Reflet系列手表在同一手腕上重疊出了時間與風格的份量，另外包含在腰帶的上下方水平配戴兩條寬窄不同的珠寶項鍊，創造出繁盛與簡約的並存。

同時Boucheron本次亦小批量推出多款經典系列單品，包含高級珠寶系列Quatre Radiant耳環、高級珠寶系列Quatre Radiant長項鍊、Quatre Black系列窄版手鐲、轉化為腰帶造型的兩款Serpent Boheme系列吊墜項鍊、Serpent Boheme系列Vintage戒指等近10款新品，新品已全數上市，可洽全台Boucheron專門店、預約鑑賞。

寶詩龍（Boucheron）近日發表全新stylistic tools企劃，展現跨越典藏與當代的造型自由想像力。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）近日發表全新stylistic tools企劃，展現跨越典藏與當代的造型自由想像力。圖／Boucheron提供

透過全新企劃，珠寶也可以和不同光澤、色彩的服裝織品，展現別出心裁的創意。圖／Boucheron提供
透過全新企劃，珠寶也可以和不同光澤、色彩的服裝織品，展現別出心裁的創意。圖／Boucheron提供

Boucheron Quatre系列戒指，型號JRG02487，29萬3,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre系列戒指，型號JRG02487，29萬3,000元。圖／Boucheron提供

Boucheron Reflet系列腕表，型號WA030501，精鋼、29.5毫米、時間顯示，10萬6,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Reflet系列腕表，型號WA030501，精鋼、29.5毫米、時間顯示，10萬6,000元。圖／Boucheron提供

Boucheron Serpent白金鑽石項鍊，型號JBT01051，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent白金鑽石項鍊，型號JBT01051，價格店洽。圖／Boucheron提供

Boucheron Reflet系列腕表，型號WA030520，精鋼、29.5毫米、時間顯示，12萬6,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Reflet系列腕表，型號WA030520，精鋼、29.5毫米、時間顯示，12萬6,000元。圖／Boucheron提供

法國 珠寶 品牌

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