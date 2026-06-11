快訊

日職／孫易磊先發6局飆8K無失分 生涯首勝到手！

藍營廖婉汝、謝政達獲提名監委 國民黨聲明「未透過政黨協商」否認推薦

聽新聞
0:00 / 0:00

漢堡王「華堡套餐＋雞薯條」現省130！ 摩斯2款新堡＋酥炸點心新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出皇家華堡限時優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王推出皇家華堡限時優惠。圖／漢堡王提供

炎炎夏日到來，「摩斯漢堡」推出多款夏季新品餐點。「蒲燒鰻珍珠堡」選用肉質細緻、油脂豐厚的台灣鰻魚，經蒲燒處理工法，搭配海苔、蛋絲共同層層堆疊在米飯上，帶來滿滿的日式情調，每個180元，採限店供應。「柑橘雞腿堡」選用去骨雞腿肉裹上麵衣酥炸，佐上高麗菜絲並以台灣椪柑沙拉醬、日式柚子胡椒醬提味，果香中又帶有些微辛辣香氣，售價110元，預計6月18日上市。

除了主餐之外，摩斯漢堡本次也推出多款點心，包括有「酥炸杏鮑菇」、「玉米白醬可樂餅」，售價各為50元、40元，並可享套餐加購優惠。另外還有無加糖的「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」，單瓶售價45元，配合新品上市，可享6入組合優惠價229元。另外6月18日至7月22日，凡點購任一套餐，加價19元，飲品即可升級為「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「紅心芭樂蘇打」、「紅心芭樂咖啡」或「康普蒟蒻冰茶」。

呼應足球盛事到來，漢堡王自6月12日至6月14日期間，推出限時3天優惠方案，皇家華堡＋薯條（小）＋飲料（中），原價231元，優惠價169元，加價1元，還可獲得價值69元的「雞薯條（8入）」一份，全套共計可現省130元。

摩斯漢堡新推出「蒲燒鰻珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡新推出「蒲燒鰻珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡「酥炸杏鮑菇」，每份50元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「酥炸杏鮑菇」，每份50元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡新推出「柑橘雞腿堡」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡新推出「柑橘雞腿堡」。圖／摩斯漢堡提供

漢堡王 摩斯漢堡

延伸閱讀

摩斯漢堡夏季新品登場 蒲燒鰻珍珠堡6月10日開賣

拿坡里「買披薩送炸雞」現省251元！繼光香香雞「8種炸物」加購享半價

連3天義大利麵半價、送披薩！BEPPIN PASTA開新店　鄰居享飲料買1送1

鰻魚料理大集合！小倉屋限定套餐登場 還有8款「凍眠生酒」展現風味

相關新聞

漢堡王「華堡套餐＋雞薯條」現省130！摩斯2款新堡＋酥炸點心新登場

炎炎夏日到來，「摩斯漢堡」推出多款夏季新品餐點。「蒲燒鰻珍珠堡」選用肉質細緻、油脂豐厚的台灣鰻魚，經蒲燒處理工法，搭配海苔、蛋絲共同層層堆疊在米飯上，帶來滿滿的日式情調，每個180元，採限店供應。「柑橘雞腿堡」選用去骨雞腿肉裹上麵衣酥炸，佐上高麗菜絲並以台灣椪柑沙拉醬、日式柚子胡椒醬提味，果香中又帶有些微辛辣香氣，售價110元，預計6月18日上市。

不用等到2027！世界第一餐廳Noma宣布8月回歸 訂位這天開搶

在即將於6月26日在美國洛杉磯結束為期16週的客座之際，被譽為「全球最具影響力的餐廳」的Noma，宣佈將於今年8月5日提前重返丹麥哥本哈根重新開幕，並以「Noma 3.0」的形式恢復常態的餐廳服務。

頂尖的香氛藝術的極致追求！香奈兒全新LES EXTRAITS精品香精系列

對香奈兒（CHANEL）而言，香氛從來絕非單純的氣味，而是一門精心的藝術創作。從改寫香水歷史的N°5開始，香奈兒不斷拓展香氛創作的疆界，憑藉精湛工藝、創意理念與深厚底蘊，逐步建構起GRAND PARFUMEUR香氛願景。

燃油附加費下降 旅行社祭優惠搶暑假旅遊末班商機

因應航空燃油價格近期下跌，國際線燃油附加費6月7日起調降，短線從45美元（約新台幣1440元）降為35美元（約新台幣1100元），長線從117美元（約新台幣3744元）調降為91美元（約新台幣2860元），但時節接近暑假，目前暑假機位票價早已攀升，旅行社推優惠，搶最後的暑假旅遊末班商機。

遠傳「去哪吃」App深化結盟 攜手500盤美食標竿 挑戰年底達百萬用戶

遠傳電信積極拓展生活服務版圖，旗下社群平台「去哪吃Taste Taiwan」推出兩個月，註冊用戶數已經來到近20萬戶，目標年底達到百萬用戶，期待擴大平台經濟效益，啟動新成長曲線。

台人重遊日比率高 星野近八成外國住宿客為台人 推限定回饋

日本穩居國人最愛旅遊目的地，根據日本觀光單位統計，去年赴日的台灣旅客中，有84%的旅客為重複造訪。日本高端旅宿與度假村龍頭星野集團，海外住宿客中近八成為台灣人，重視台灣市場，也特地發表多項給台灣旅客的限定回饋企劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。