漢堡王「華堡套餐＋雞薯條」現省130！ 摩斯2款新堡＋酥炸點心新登場

炎炎夏日到來，「摩斯漢堡」推出多款夏季新品餐點。「蒲燒鰻珍珠堡」選用肉質細緻、油脂豐厚的台灣鰻魚，經蒲燒處理工法，搭配海苔、蛋絲共同層層堆疊在米飯上，帶來滿滿的日式情調，每個180元，採限店供應。「柑橘雞腿堡」選用去骨雞腿肉裹上麵衣酥炸，佐上高麗菜絲並以台灣椪柑沙拉醬、日式柚子胡椒醬提味，果香中又帶有些微辛辣香氣，售價110元，預計6月18日上市。

除了主餐之外，摩斯漢堡本次也推出多款點心，包括有「酥炸杏鮑菇」、「玉米白醬可樂餅」，售價各為50元、40元，並可享套餐加購優惠。另外還有無加糖的「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」，單瓶售價45元，配合新品上市，可享6入組合優惠價229元。另外6月18日至7月22日，凡點購任一套餐，加價19元，飲品即可升級為「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「紅心芭樂蘇打」、「紅心芭樂咖啡」或「康普蒟蒻冰茶」。

呼應足球盛事到來，漢堡王自6月12日至6月14日期間，推出限時3天優惠方案，皇家華堡＋薯條（小）＋飲料（中），原價231元，優惠價169元，加價1元，還可獲得價值69元的「雞薯條（8入）」一份，全套共計可現省130元。

摩斯漢堡新推出「蒲燒鰻珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡「酥炸杏鮑菇」，每份50元。圖／摩斯漢堡提供