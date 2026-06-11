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頂尖的香氛藝術的極致追求！香奈兒全新LES EXTRAITS精品香精系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列CUIR DE RUSSIE俄羅斯皮革PURSE SPRAY，6,5ML。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列CUIR DE RUSSIE俄羅斯皮革PURSE SPRAY，6,5ML。圖／香奈兒提供

香奈兒CHANEL）而言，香氛從來絕非單純的氣味，而是一門精心的藝術創作。從改寫香水歷史的N°5開始，香奈兒不斷拓展香氛創作的疆界，憑藉精湛工藝、創意理念與深厚底蘊，逐步建構起GRAND PARFUMEUR香氛願景。

在此美學版圖中，LES EXCLUSIFS精品香水系列透過香氣訴說品牌故事與珍貴記憶，是此香氛願景的一大重要篇章；全新LES EXTRAITS精品香精系列，則將創作推向更高層次，展現香奈兒對香氛藝術的無盡追求，更將這份對香氛的執著推向巔峰，並為GRAND PARFUMEUR的願景寫下嶄新註解。

延續LES EXCLUSIFS精品香水系列的故事內涵，LES EXTRAITS精品香精系列是品牌頂級香氛代表作，以更純粹濃郁的香氣，書寫香奈兒獨有的嗅覺美學。並非抹於手腕，亦非噴灑於空氣之中，這款香精講究精準點滴於肌膚，落在體溫流轉的脈搏點，伴隨體溫緩緩散香，是一種親密、近乎祕密的儀式。

香奈兒精品香精系列亦是當今少數完整保留傳統手工工序的頂級香水之一，更是少數至今仍堅守傳統、以手工封瓶，宛如封存祕密般講究的極致創作。為了延續源自對工藝堅定不移的信念，從香奈兒的花田為起點，格拉斯茉莉、五月玫瑰、鳶尾花、晚香玉，每一朵皆由手工悉心採摘。採摘後一小時內即完成處理，鎖住芬芳不容流失。花朵與香氣配方之間的緊密連結，賦予香奈兒精品香精系列獨特的存在感，展現出相較其他香氛形式都更為濃郁的層次，也更具個人色彩。

使用香奈兒精品香精系列的過程，無疑是一場始於瓶身的專屬儀式。香奈兒精品香精系列珍藏於全新多面切割瓶身，烙印著香奈兒標誌性的設計符碼，純粹且低調的設計，搭配鑽石切割造型的瓶蓋，保留了原創美學，結合白色標籤、透明玻璃，以及簡潔雋永的線條。最為難能可貴的是源自1764年「baudruche」封瓶工藝，延續與N°5相同的工藝精神，全球僅有少數資深匠人掌握，以薄膜、漆面棉繩與黑色蜜蠟手工封瓶；親手剪開封瓶絲線，彷彿進入一個被守護的世界。

全系列共11款香氛，香氣馥郁悠長、持續繚繞，將原版香調深度昇華。相同的香氣結構被昇華，那是唯有此極致濃度方能成就的深度與存在感，在肌膚之上，隨動作、體溫與瞬息之間而甦醒。

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列COROMANDEL東方屏風香精，30ML。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列COROMANDEL東方屏風香精，30ML。圖／香奈兒提供

香奈兒全新LES EXTRAITS精品香精系列。圖／香奈兒提供
香奈兒全新LES EXTRAITS精品香精系列。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列N°22香精，30ML。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列N°22香精，30ML。圖／香奈兒提供

香奈兒專屬調香師OLIVIER POLGE。圖／香奈兒提供
香奈兒專屬調香師OLIVIER POLGE。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列1932香精，30ML。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列1932香精，30ML。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列N°5 PURSE SPRAY，6,5ML。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列N°5 PURSE SPRAY，6,5ML。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列COMÈTE幸運星辰香精，30ML。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列COMÈTE幸運星辰香精，30ML。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列製作過程。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列製作過程。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列BEIGE米色香精PURSE SPRAY，6,5ML。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列BEIGE米色香精PURSE SPRAY，6,5ML。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列原料。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列原料。圖／香奈兒提供

香奈兒全新LES EXTRAITS精品香精系列。圖／香奈兒提供
香奈兒全新LES EXTRAITS精品香精系列。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列原料。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列原料。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列原料。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列原料。圖／香奈兒提供

香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列原料。圖／香奈兒提供
香奈兒LES EXTRAITS精品香精系列原料。圖／香奈兒提供

香奈兒 CHANEL

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