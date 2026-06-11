燃油附加費下降 旅行社祭優惠搶暑假旅遊末班商機

因應航空燃油價格近期下跌，國際線燃油附加費6月7日起調降，短線從45美元（約新台幣1440元）降為35美元（約新台幣1100元），長線從117美元（約新台幣3744元）調降為91美元（約新台幣2860元），但時節接近暑假，目前暑假機位票價早已攀升，旅行社推優惠，搶最後的暑假旅遊末班商機。

可樂旅遊表示，今年暑假旅遊市場仍以主題樂園、文化體驗、自然景觀及海島度假最受旅客青睞。日本穩居國人最愛旅遊目的地，暑假推薦「熊本熊雙電車、指宿沙浴體驗5日」26,888元起、「東京淺草觀音寺、富士五湖溫泉5日」28,888元起。韓國則主打高CP值，「首爾樂天世界、新產業觀光5日」19,900元起、「釜邱美人魚表演秀、噹噹炸雞手作5日」20,999元起。

可樂旅遊觀察，隨著中南部直飛航點增加，台中及高雄出發的行程詢問度大增，成為今年暑假旅遊市場的一大亮點。台中出發推薦「富國島野生動物園、跨海全景纜車4日」22,800元起，高雄出發的「首爾樂天世界、星空圖書館5日」更是下殺到只要16,888元起。

而Klook則指出，日韓除了東京、大阪、首爾等大城市依舊熱門，台灣旅客足跡也持續往二三線城市延伸。Klook數據顯示，5月釜山預訂量較去年同期大幅成長逾7成；日本福岡、名古屋預訂量年增率也有4至6成，其中新幹線、租車與在地一日遊體驗則是最受歡迎的商品。

此外，隨著國籍航空開美國、歐洲直飛航點，中長線目的地熱度也逐步攀升。歐洲、紐澳等中長線目的地訂單較去年同期成長2成、較前兩個月成長3成，即使受到燃油附加費波動影響，旅客仍積極規劃暑假出遊。其中，附中文導遊服務的一日遊商品訂單更是一般商品的3倍，顯示台灣旅客在規劃長途旅行時，對於便利性與旅遊體驗的需求持續提升。