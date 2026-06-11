遠傳「去哪吃」App深化結盟 攜手500盤美食標竿 挑戰年底達百萬用戶

遠傳電信積極拓展生活服務版圖，旗下社群平台「去哪吃Taste Taiwan」推出兩個月，註冊用戶數已經來到近20萬戶，目標年底達到百萬用戶，期待擴大平台經濟效益，啟動新成長曲線。

「去哪吃Taste Taiwan」今（11）日也宣布攜手指標餐飲業者、台新銀行及「500盤」系列權威美食評鑑深化結盟，打造最強餐飲生態圈，並同步升級服務內容，推出平台獨家保留席位的「人氣私廚訂位」，讓一位難求的私廚也能線上預約，結合美食權威榜單導引與遠傳friDay聯名卡最高10%遠傳幣回饋，串聯美食探索、即時訂位與消費回饋，讓用餐體驗全面升級，也讓更多優質餐廳被看見。

遠傳總經理暨聚流平台科技董事長井琪表示，台灣外食人口比例高達七成，雖然消費者習慣在用餐前上網找尋靈感、查詢餐廳評價與訂位，但目前市場上仍存在資訊分散的問題，希望透過「去哪吃Taste Taiwan」App，讓消費者能在單一平台完成「搜、訂、吃、評、分享」一條龍的需求，提升用餐體驗。因此遠傳憑藉在數位平台、會員經營與商轉服務的經驗和資源，打造全新的在地餐飲生態圈，不僅結盟優質的合作夥伴，也拓展遠傳的數位平台版圖。

遠傳消費策略暨數位服務事業群代理資深副總暨聚流平台科技總經理呂秀味表示，「去哪吃」不僅是一個工具型App，更希望成為消費者尋找飲食靈感與優質餐飲體驗的入口，同時也是美食同好交流互動的社群平台；「去哪吃」上線兩個月以來服務續用率已達70%，顯示用戶對整合式餐飲服務有高度需求與認同。

除了與各大知名餐廳、連鎖餐飲業者深度合作，「去哪吃」也宣布推出「人氣私廚訂位」服務。過去私廚餐廳多仰賴熟客推薦或社群口碑傳播，不僅資訊分散，也常因座位有限而一位難求。現在透過「去哪吃」平台，消費者現在可直接在線上查詢，並預訂私廚席次，讓原本較為封閉的私廚市場變得更透明且容易接觸，也開啟更多元的餐飲體驗可能。