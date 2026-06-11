台人重遊日比率高…星野近八成外國住宿客為台人 推限定回饋

日本穩居國人最愛旅遊目的地，根據日本觀光單位統計，去年赴日的台灣旅客中，有84%的旅客為重複造訪。日本高端旅宿與度假村龍頭星野集團，海外住宿客中近八成為台灣人，重視台灣市場，也特地發表多項給台灣旅客的限定回饋企劃。

據星野集團統計旗下有六個不同的飯店品牌，多數設施的海外住宿旅客都以台灣為最大宗，海外住宿觀光客中有75.4%都是台灣人，且台灣人住宿晚數也居冠。

星野集團北海道地區總經理相內學表示，北海道觀光人數於疫情時跌落谷地，至今仍未恢復原來水準，但疫後外國遊客來源國增加最多的就是台灣，也是最早恢復的台灣市場。

相內學指出，2024年造訪北海道的外國籍旅客共282.7萬人，其中台灣就佔了60.5萬、達21.4%，是僅次於韓國的第二大觀光客來源國。於2025年創下歷史新高，較疫情前2019年增加了70%。

星野集團表示，2009年和台灣湯桂禎國際旅行社簽訂總代理契約，營造台灣市場17年來，總銷售額增加3.5倍、利潤成長9倍，將持續深化台灣市場。

湯桂禎國際旅行社表示，台灣旅客訪日重遊率高、直飛航班擴增，使台灣對日本旅遊市場具有壓倒性的關鍵地位，因此星野集團這次推出對台灣旅客的限定回饋，希望進一步鞏固台灣市場。

星野集團指出，這次提供給台灣旅客的特殊方案包含預訂與星宇航空合作之「星星相遇」產品住宿The Tower兩晚之旅客，即有機會免費升級入住「RISONARE Tomamu」；位在東京迪士尼附近的「1955 Tokyo Bay」，則是主打透過台灣總代理預訂，連續入住兩晚以上即可享標準方案75折優惠，並加贈首晚早餐。PLAY HARD為進一步深化台灣市場經營，也推出台灣旅客至活動網站報名，就能機會抽中RISONARE系列設施三天二夜住宿券。飯店設施包含北海道、櫪木縣、山梨縣、靜岡縣、山口縣及沖繩。