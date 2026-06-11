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「全家」攜手環境部！3,100店串聯Cool Map化身全台最大社區乘涼站

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店擴大響應Cool Map，串聯全台超過3,100間店舖成為熱害調適的「社區乘涼站」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店擴大響應Cool Map，串聯全台超過3,100間店舖成為熱害調適的「社區乘涼站」。圖／全家便利商店提供

面對夏季高溫與極端氣候挑戰，全家便利商店延續去年響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」行動，今年進一步主動擴大參與，串聯全台超過3,100間店舖加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」，成為單一品牌響應據點數最多、遍及全台22縣市的通路業者，打造全台規模最大的「社區乘涼站」。

炎熱天氣外出時，可就近至「全家」店舖短暫休息、補充水分、消暑降溫，更於店外張貼「高溫炎熱 歡迎入店吹冷氣休息」海報響應環境部，將店頭空間化為Cool Map資訊推廣入口，民眾掃描海報上QR Code，即可查詢周邊休憩點及補水站資訊，掌握更多涼適空間選擇；「全家」亦整合Fami!ce霜淇淋、酷繽沙、涼感用品及飲料冰品等消暑優惠，從入店休息、即時降溫到消暑補給，提供民眾一站式的高溫生活應援。

環境部部長彭啟明親自走訪「全家」長賓店表示，高溫已逐漸成為氣候變遷下的夏季常態，抗高溫調適更需要企業、社區與民眾共同參與，使降溫資源真正走進日常生活。環境部自去年起推動「Cool Map抗高溫涼適地圖」，即是希望透過便利查詢與廣泛布點，讓民眾在外出、通勤或活動途中，可以更快找到鄰近休憩點與補水站，降低高溫帶來的不適與風險。便利商店深入社區、據點密集，是民眾最熟悉的生活場域之一，也讓抗高溫調適能從地圖資訊延伸到實際可休憩、避暑的空間。

「全家」營業業務本部本部長黃德盛表示，此次響應環境部Cool Map計畫，除將全台3,100間店舖納入抗高溫涼適地圖外，也透過店舖海報、店內電子看板及數位宣導等方式，多方關懷民眾留意高溫天氣影響，適時補充水分、保持涼爽及提高警覺。希望透過便利商店貼近生活的服務場域，提醒民眾在炎熱天氣下做好日常自我照護，並善用鄰近避暑資源。

高溫來襲，「全家」觀察近來消暑降溫需求升溫，帶動涼感小物、飲料冰品等夏季商品買氣成長，尤以鄰近通勤熱點、辦公大樓及公園周邊店舖表現亮眼，其中涼感濕紙巾、體用噴霧等輕巧實用商品，更成為夏日通勤、戶外活動的隨手首選。

「全家」即日起至7月7日SEA BREEZE、沙威隆、舒潔、GATSBY等指定涼感用品推出買一送一優惠；同一期間購買20元含以上指定飲料、冰品任3件，即可參加收銀機「飲料冰品抽抽樂」，最高有機會0元帶回家；6月12日至6月16日連續5天，「全家」更推出Fami!ce霜淇淋單支35元、經典黑炫酷繽沙2杯85元優惠。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

全家便利商店延續去年響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」行動，今年進一步主動擴大參與，串聯全台超過3,100間店舖加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店延續去年響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」行動，今年進一步主動擴大參與，串聯全台超過3,100間店舖加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店整合Fami!ce霜淇淋、酷繽沙、涼感用品及飲料冰品等限時優惠，從入店休息、即時降溫到消暑補給，提供一站式的高溫生活應援。圖／全家便利商店提供
全家便利商店整合Fami!ce霜淇淋、酷繽沙、涼感用品及飲料冰品等限時優惠，從入店休息、即時降溫到消暑補給，提供一站式的高溫生活應援。圖／全家便利商店提供

全家 環境部 高溫

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