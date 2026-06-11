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鰻魚料理大集合！小倉屋限定套餐登場 還有8款「凍眠生酒」展現風味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八寸。圖／小倉屋提供
八寸。圖／小倉屋提供

主打鰻魚料理的「小倉屋」迎來登台9週年，日本九州本店「田舍庵」第三代傳人緒方弘特別來台獻藝，在台首度推出「會長會席料理」，內容以鰻魚會席料理為核心，結合旬鮮海味、時令鮮蔬，呈現道地職人手藝。

本次推出的「會長會席料理」，乃是品牌首度推出的新型態，以「鰻魚會席料理」為核心設計，由緒方弘親自規劃菜色，透過多道不同料理工法與旬味搭配，細膩展現鰻魚於日式會席料理中的層次變化。整套料理以「燻製鰻魚沙拉」揭開序幕；八寸包括「滷煮九孔鮑」、「蝦仁蛋黃醋」、「鰻魚八幡卷」等品項，另外還有鯛魚、烏賊、鮪魚與蝦等旬鮮海味組成的生魚片。

椀物規劃「鯛魚真薯湯」，炸物「炸鰻魚白燒」則以酥炸手法演繹鰻魚原始風味，外層薄酥輕脆、內裡保有鰻魚細緻油脂與柔嫩口感。烤物「鰻魚山椒味噌燒」透過白味噌與山椒香氣交織，帶出鰻魚油脂的濃郁層次；經典「古典蒲燒」則延續小倉屋職人技法，搭配秘製蒲燒醬汁細火慢烤，展現經典風味。「鰻魚散壽司蒸飯」則以蒲燒鰻、錦絲蛋與多種食材層層堆疊，帶來平衡的滿足感。

「會長會席料理」未來將會以預約制型態限量供應。此外，小倉屋本次正式引進「凍眠生酒」。有別於一般清酒經過加熱殺菌處理，生酒完整保留原始香氣與鮮度，並透過-30°C急速冷凍技術，將生酒凍結於最佳狀態，完整封存剛榨生酒風味、細膩旨味與清透口感，成為高端市場新寵。此次共引進來自京都、千葉、兵庫、富山、三重與秋田等6大酒藏、8 款具代表性的凍眠生酒，展現不同地域風土與酒體特色。

其中，來自三重「帝國飯店特別款 凍眠ZAKU」屬於海外市場難見的稀品，也是首度正式引進台灣。口感清爽滑順、香氣優雅細緻。京都松井酒造的「KAGURA LEAP 超級冷凍 午夜藍」，選用京都岩井米低溫長時間發酵釀製，酒體清爽卻富有層次。其他還有「KAGURA LEAP 超級冷凍 透明版」、「岩之井 超級冷凍」、「白鷺城65」、「NEO-Genesis」、「爛漫 冷凍純米生酒」等不同酒款，帶來多樣化的佐餐變化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鰻魚山椒味噌燒。圖／小倉屋提供
鰻魚山椒味噌燒。圖／小倉屋提供

綜合生魚片。圖／小倉屋提供
綜合生魚片。圖／小倉屋提供

小倉屋正式引進多款日本「凍眠生酒」。圖／小倉屋提供
小倉屋正式引進多款日本「凍眠生酒」。圖／小倉屋提供

炸鰻魚白燒。圖／小倉屋提供
炸鰻魚白燒。圖／小倉屋提供

古典蒲燒。圖／小倉屋提供
古典蒲燒。圖／小倉屋提供

鰻魚散壽司蒸飯。圖／小倉屋提供
鰻魚散壽司蒸飯。圖／小倉屋提供

鰻魚 日本

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